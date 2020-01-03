Ведущий Иван Ургант и команда «Вечернего Урганта» в 1227-м выпуске впервые покинули студию в Останкино и отправились в гости к обычным телезрителям, чтобы поздравить их лично. Вместе с ними россиян навестили такие популярные артисты, как Филипп Киркоров, Александр Ревва, Полина Гагарина, Maruv, Тимати, Сергей Жуков и Ольга Бузова. Смотреть всем – новогоднее настроение обеспечено!
Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» впервые в истории передачи снимался в гостях у телезрителей
«За пятнадцать лет работы на телеканале я много раз поздравлял зрителей с Новым годом. И вот, несмотря на всю эту искренность, эти поздравления сейчас выглядят формальностью. В этом году нам захотелось уйти от всего этого, уйти от этой студии и поздравить вас лично», – произносит Ургант в начале передачи. После этого он посещает дом большой дружной семьи Корневых-Андреевых: ведущий сидит вместе с членами семьи за одним столом, пробует домашнее вино и обсуждает главные события 2019 года, произошедшие в этой семье. Кроме того, Ургант признался, что это первый выпуск, который он ведет в носках.
А тем временем Сергей Жуков в костюме Деда Мороза, Ольга Бузова, нарядившаяся в Снегурочку, Полина Гагарина и другие звезды осчастливили обычных россиян визитом и исполнили свои хиты прямо у них в квартирах. Выпуск завершился традиционным застольным пением и новогодними поздравлениями.
Напомним, в прошлом году за день до Нового года на Первом канале прошел ироничный «Голубой огонек» — переосмысление привычного всем формата новогодних шоу с серпантином, шампанским и звездами российской эстрады. «Голубой Ургант» начался со слов о том, что жанр теряет свои позиции — поэтому Ургант и команда решили сделать его «стильным, актуальным, современным» с помощью молодых и перспективных музыкантов и комиков страны, о которых говорили в 2018 году.
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