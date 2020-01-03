Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» впервые в истории передачи снимался в гостях у телезрителей

«За пятнадцать лет работы на телеканале я много раз поздравлял зрителей с Новым годом. И вот, несмотря на всю эту искренность, эти поздравления сейчас выглядят формальностью. В этом году нам захотелось уйти от всего этого, уйти от этой студии и поздравить вас лично», – произносит Ургант в начале передачи. После этого он посещает дом большой дружной семьи Корневых-Андреевых: ведущий сидит вместе с членами семьи за одним столом, пробует домашнее вино и обсуждает главные события 2019 года, произошедшие в этой семье. Кроме того, Ургант признался, что это первый выпуск, который он ведет в носках.