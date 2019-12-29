Владимир Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов по завышенным ценам

Так, за реализацию билетов на культурные мероприятия по завышенной цене будут штрафовать в размере от полуторакратной до двукратной цены, назначенной в билете. Исключение составит однократная перепродажа билета, который был приобретен. Для должностных лиц будет действовать штраф от двукратной до трехкратной цены. В пятикратном масштабе будут штрафоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без законного оформления.