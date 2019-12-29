Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную реализацию билетов в театры, музеи и на концерты, пишет «Фонтанка». Документ о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях опубликовали 29 декабря на портале правовой информации.
Владимир Путин подписал закон о штрафах за перепродажу билетов по завышенным ценам
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Фото:Shutterstock
Так, за реализацию билетов на культурные мероприятия по завышенной цене будут штрафовать в размере от полуторакратной до двукратной цены, назначенной в билете. Исключение составит однократная перепродажа билета, который был приобретен. Для должностных лиц будет действовать штраф от двукратной до трехкратной цены. В пятикратном масштабе будут штрафоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без законного оформления.
Если стоимость билетов, реализуемых представителями государственных и муниципальных организаций, превышает сумму, указанную на билете, больше, чем на 10%, то они получат штраф в размере от полуторакратной до двукратной цены билета. Добавим, что индивидуальных предпринимателей штраф составит от двукратной до трехкратной цены, а для юридических лиц — от двукратной до трехкратной цены.
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