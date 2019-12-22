В Петербурге спасли кошку Дусю, которая застряла в вентиляционной шахте на два дня

Ранее мы писали о том, что петербуржец спас кота, застрявшего на горе мешков с песком на канале Грибоедова. Животное никак не удавалось спасти — хвостатый уходил под набережную, в зазор между плитами, и свободно там перемещался. Провести спецоперацию сумел петербуржец, спустившись к застрявшему по веревке.



Напомним, кот был впервые обнаружен на канале Грибоедова 14 декабря. По словам пытавшихся его спасти петербуржцев, хвостатый оказался очень пугливым и уползал от света фонаря в зазор меду плитами, где и прятался. Специалисты отмечали, что с котом, скорее всего, все в порядке, и советовали подвесить тряпку к мешкам, чтобы животное вылезло самостоятельно.

