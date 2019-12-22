В течение двух дней спасатели пытались достать кошку по имени Дуся, которая упала с пятого этажа в узкую вентиляционную шахту дома на улице Летчика Пилютова. Об этом рассказали в группе «Кошкиспас».
В Петербурге спасли кошку Дусю, которая застряла в вентиляционной шахте на два дня
Волонтерам удалось обнаружить точное местонахождение четвероногого благодаря камере. «Узкая тупиковая шахта, где кошка занимала всё имеющееся пространство. Видно туловище и хвост, мордой на камеру повернуться возможности не было, но мяукала на зов хозяйки и шевелила хвостом», – поделились они.
Ради спасения кошки соседи и председатель управляющей компании согласились на демонтаж вентиляционной шахты в одной из квартир второго этажа, в результате чего животное и оказалось на свободе.
«Дусе досталось конечно... Главное, что жива, что дождалась нас, и мы успели. Почти двое суток вниз головой, стёртый лоб, пара поврежденных пальцев... Попытались с заявительницей напоить ее, но всё, что хотелось коте – убежать и спрятаться.», – отмечают они. На данный момент Дусю отправили в ветклинику.
Ранее мы писали о том, что петербуржец спас кота, застрявшего на горе мешков с песком на канале Грибоедова. Животное никак не удавалось спасти — хвостатый уходил под набережную, в зазор между плитами, и свободно там перемещался. Провести спецоперацию сумел петербуржец, спустившись к застрявшему по веревке.
Напомним, кот был впервые обнаружен на канале Грибоедова 14 декабря. По словам пытавшихся его спасти петербуржцев, хвостатый оказался очень пугливым и уползал от света фонаря в зазор меду плитами, где и прятался. Специалисты отмечали, что с котом, скорее всего, все в порядке, и советовали подвесить тряпку к мешкам, чтобы животное вылезло самостоятельно.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.