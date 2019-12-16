Президент подписал закон о введении в России электронных трудовых книжек

Согласно закону, текущих работников не будут обязывать к переходу на электронную документацию — перевести свой трудовой стаж они могут по желанию. Для этого до конца 2020 года необходимо подать соответствующее заявление работодателю. Аналогичные правила действуют в том случае, если работник хочет сохранить трудовую книжку в бумажном формате.

Электронные трудовые книжки будут заводить на новых работников с 1 января 2021 года. Как предполагают эксперты, изменения затронут около 60 миллионов работников и 8,4 миллионов хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Напомним, в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. Кроме того, привычные бумажные дипломы о высшем образовании начнут заменять на электронные сертификаты. По мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.