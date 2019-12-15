Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с замозанятых россиян в 19 регионах начнут взимать налоги на профессиональный доход. Об этом сообщает «Фонтанка».
Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах
Новый закон вступит в силу 1 января 2020 года. Он будет действовать в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Сахалинской и Челябинской областях, в Красноярском и Пермском крае, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и в республике Башкортостан.
Отметим, что пилотный проект по введению налога был запущен в четырех регионах России— Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Уже в ноябре в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек — они платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% от юридических.
Напомним, законопроект о налоге для самозанятых россиян был принят депутатами Государственной думы в ноябре 2018 года. Переход на новую систему налогов на профессиональный доход обещали сделать добровольным. При этом условия эксперимента не будут меняться в течение 10 лет. Согласно закону, те, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, будут платить 4% налог, а те, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 6%. При этом 1,5% из каждого вида налога пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, от уплаты других страховых взносов самозанятые освобождены.
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