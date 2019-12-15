Владимир Путин подписал закон о введении налога для самозанятых в 19 регионах

Напомним, законопроект о налоге для самозанятых россиян был принят депутатами Государственной думы в ноябре 2018 года. Переход на новую систему налогов на профессиональный доход обещали сделать добровольным. При этом условия эксперимента не будут меняться в течение 10 лет. Согласно закону, те, кто оказывает услуги и продает товары физическим лицам, будут платить 4% налог, а те, кто оказывает услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — 6%. При этом 1,5% из каждого вида налога пойдут в Фонд обязательного медицинского страхования, от уплаты других страховых взносов самозанятые освобождены.