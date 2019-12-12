Координатором экспертного совета при правительстве РФ стал Александр Волошин — бывший глава администрации президента Бориса Ельцина и Владимира Путина в течение его первого срока. Помимо Волошина, в состав совета включены три бывших председателя правительства — Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков, а также бывший премьер Армении Карен Карапетян.

В президиум совета также вошли генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор СПбГУ Николай Кропачев, президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, глава «Сбербанка» Герман Греф, председатель ВЭБа Игорь Шувалов и президент РСПП Александр Шохин.

Напомним, специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали новый метод лечения раковых опухолей нейроэндокринного типа. Они предложили применять к ним радионуклид свинца-212, который при облучении позволяет защитить здоровые ткани организма от повреждений. Президент России Владимир Путин на пять лет продлил полномочия Николая Кропачева на посту ректора Санкт-Петербургского государственного университета. А президент «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться».