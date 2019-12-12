Чтобы сократить случаи, когда ребенка изымают из семьи в интернаты или детские дома, фонд предлагает разработать в России механизм, который позволил бы удалять из семьи взрослого, представляющего угрозу — или переместить ребенка с безопасным для него родителем. «Нормы по изъятию родителя сейчас нет, и даже когда мы пытаемся выселить из квартиры родителя-алкоголика, лишенного прав, суды отказывают в принудительном выселении», — пояснила РБК замглавы комитета Госдумы по делам семьи Оксана Пушкина.

В случае, если ребенка все-таки пришлось изъять из семьи, фонд рекомендует отправлять его не в детский дом, а к родным и близким семьи, а если их нет, то во временную приемную семью. Такая «замещающая семья» должна пройти специальную подготовку для работы с детьми. Потенциальные усыновители и опекуны также должны будут проходить полноценное обследование у психиатра в амбулаторном режиме, а не краткую проверку. Кроме того, фонд предлагает наладить подготовку и переподготовку специалистов, работающих с оказавшимися в кризисной ситуации детьми.

«В отличие от учителей, которые получают образование, непонятно, кто работает в органах опеки и попечительства. Нет ни одного учебного заведения, которое готовит такого рода людей, социальных работников, в органы опеки и попечительства, которые решают серьезнейшие вопросы для ребенка и семьи. Очень часто они воспринимаются как эрзац-прокуратуры — пришли, отняли ребенка, залезли в холодильник, хотя сегодня главная задача эти служб — профилактика и сопровождение», — сказал депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, в 2009–2019 годах уполномоченный по правам детей в Москве.