Михаилу Пиотровскому вручили сертифиКОТ – в честь 255-летия Эрмитажа

Добавим, что в эту субботу Эрмитаж отмечает свое 255-летие. Вход в музей в честь этого праздника сделали бесплатным, поэтому на Дворцовой площади образовалась длинная очередь. Однако гостям музея скучать не пришлось — с С 10:30 до 22:00 на площади демонстрируют видеоперформанс «Любовь – высшая сила» современного бельгийского художника Яна Фабра. Запись — часть выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты», которая проводилась в Эрмитаже в 2016 году. Накануне художник подарил запись музею.