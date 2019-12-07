Генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили сертификатом в честь дня рождения главного музея Петербурга. «СертифиКОТ» создан петербургским котокафе «Республика кошек» и опубликован в Instagram.
Михаилу Пиотровскому вручили сертифиКОТ – в честь 255-летия Эрмитажа
-
@catsmuseum
На нем изображен Пиотровский, обнимающий легендарного кота Ахилла, в окружении эрмитажных котов и на фоне самого музея. «Торжественно вручен Михаилу Борисовичу Пиотровскому за заслуги перед КОТечеством» – такая надпись сопровождает необычный документ.
Добавим, что в эту субботу Эрмитаж отмечает свое 255-летие. Вход в музей в честь этого праздника сделали бесплатным, поэтому на Дворцовой площади образовалась длинная очередь. Однако гостям музея скучать не пришлось — с С 10:30 до 22:00 на площади демонстрируют видеоперформанс «Любовь – высшая сила» современного бельгийского художника Яна Фабра. Запись — часть выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты», которая проводилась в Эрмитаже в 2016 году. Накануне художник подарил запись музею.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.