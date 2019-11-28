В Петербурге пройдет международная выставка «Во что ты была одета?» о насилии. Кто ее организует и зачем это нужно

Агрессия со стороны горожан и полиции

Мы готовимся к разным ситуациям, потому что понимаем, что смотреть правде в глаза больно и страшно, и это может вызвать не только сочувствие, но и агрессию. Хейт в интернете нас не пугает — это происходит постоянно, и все, что мы можем сделать — не вовлекаться в это эмоционально. Другое дело — визиты полиции, на феминистские фестивали она приезжала, и к этому нужно будет подготовиться. Мы надеемся, что у нас будет штатный юрист, который будет нам помогать. У нас будет возрастное ограничение — это первое, как мы можем себя обезопасить. На некоторые лекции мы хотим поставить предупреждение «18+», а на большинство образовательных мероприятий и саму выставку — «16+». Для нас было важно захватить хотя бы небольшую часть подростковой аудитории, потому что они наименее защищены.

Почему россиян, в отличие от европейцев, пугает закон о домашнем насилии

Главное отличие – в отношении государства к этой проблеме, которое у нас пропагандирует так называемые «традиционные ценности», которые строятся на насилии. В условной европейской стране такой проект, как наш, власти могли бы спонсировать, а мы надеемся, что нам хотя бы не будут мешать. Именно поэтому так много противников закона о домашнем насилии. У людей много страха, потому что морально-этические принципы меняются, становится нельзя делать то, к чему все привыкли, и с этим нужно как-то справляться. Правительство сейчас играет на этом страхе: «Нам не нужно ничего менять, у нас все правильно, просто там все с ума сошли».

Зачем

Мы этой выставкой хотели бы поддержать жертв насилия и тех, кто им помогает. Мы верим, что искусство — это одна из важных форм трансляции смыслов. Идея этой выставки кажется нам очень удачной, потому что люди не видят ничего ужасного, это не фотографии насилия, это просто одежда — при этом сопроводительный текст помогает людям почувствовать то, что происходило с героинями, часто это оказывается более действенно и доходчиво, чем прямая демонстрация. Люди могут послушать лекции, посмотреть на экспонаты — и где-то мы до них достучимся.

Открытие

Мы планируем открыть выставку 14 февраля — нам кажется это очень символичным. С одной стороны есть стереотипы о прекрасной любви с цветочками и сердечками, которые в этот день эксплуатируются. А с другой — есть патриархальное общество, в котором многие романтические истории заканчиваются именно так. Большая часть насилия совершается знакомыми и любимыми людьми — близкий человек может стать самым опасным. Насилие — это не мужчина, который выпрыгивает из кустов, а то, что происходит в твоем доме. Образовательная программа будет двухдневной и пройдет 15 и 16 февраля.