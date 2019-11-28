В феврале 2020 года в Петербурге пройдет выставка «Во что ты была одета?» о насилии над женщинами — ее придумали в США в 2013 году, а после провели еще в 50 странах мира. В России мероприятие организуют впервые — этим занимаются визуальный антрополог Лиза Светлова и блогер Инна Боярова. «Собака.ru» они рассказали о масштабной образовательной программе, историях героинь и противниках закона о домашнем насилии.
В Петербурге пройдет международная выставка «Во что ты была одета?» о насилии. Кто ее организует и зачем это нужно
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Инна Боярова (слева) и Лиза Светлова (справа)
Идея выставки
В 2013 году глава Центра по предотвращению сексуальных преступлений Джен Брокмэн из Канзасского университета и руководительница программных инициатив Центра по контролю над изнасилованиями при Университете Арканзаса Мэри А. Вьяндт-Йебер придумали выставку «Во что ты была одета?». Их вдохновило стихотворение с таким же названием — часто этот вопрос задают жертвам, подразумевая, что они могли спровоцировать преступника своим внешним видом. Они решили собрать реальные истории и вывесить одежду, в которой были женщины во время нападения. Их проект — о том, что изнасилованные выглядят совершенно по-разному, ведь на самом деле это не имеет значения. Они сопроводили мероприятие образовательной программой, на их сайте можно найти множество материалов — от инструкций, как распознать насилие, до чек-листов здоровых отношений. Идея начала распространяться с большой скоростью — выставка только официально прошла в 50 странах, в том числе, например, в Киргизии, но никогда ее не организовывали в России.
Мы им тоже написали, они ответили в этот же день — дали право вступить во франшизу и сказали, что рады, что выставка наконец пройдет и в нашей стране. У них есть установочный пакет на разных языках: в него входят истории, которые можно использовать, то самое стихотворение, дизайнерские макеты и гайд-лайны, которые описывают историю выставки, ее морально-этические правила, технику безопасности. Например, на входе обязательно должно висеть предупреждение о триггерах, нам нужно предусмотреть возможность помощи тем, кто захочет поделиться своей историей. Тот факт, что эта выставка проводится по всему миру, доказывает, что это не только наша проблема, а вместе бороться с ней легче.
О себе
Инна: Я веду Instagram и YouTube блоги, много пишу про равенство, ЛГБТ, феминизм, занимаюсь социальным театром и политическим активизмом.
Лиза: Я визуальный антрополог, исследователь и куратор, изучаю темы тела, секса, медицины в фотографии — конечно, насилие над женщинами в них регулярно обсуждается.
Как началась история этой выставки в Петербурге
В прошлом году мы увидели пост девушки из Петербурга, которая запустила краудфандинг, чтобы провести такую выставку. Текст заканчивался фразой: «Если вы хотите нам помочь, напишите нам», и мы решили присоединиться. Вскоре у этой девушки началась учеба, она уехала в США, поэтому, когда мы закончили наш предыдущий совместный проект, то решили взять дело в свои руки. Мы договорились так: она передала все собранные истории (их оказалось 70 штук), а мы укажем ее в списке членов команды. Месяц назад мы начали работу: отобрали истории, нашли дизайнера Лизу Андрееву, которой небезразлична социальная тематика, создали страницы в соцсетях.
Образовательная программа
Когда мы только начали обсуждать выставку, закон о домашнем насилии не обсуждался так широко, как сейчас, но эта проблематика очевидно уже назревала. Поэтому уже тогда было понятно, что просто развесить одежду в лофте — это очень мало. Визуальная составляющая этой выставки действенная, но простая — на трансляцию смыслов нужно выходить через образовательную программу. Мы хотим максимально сконцентрироваться на специалистах из Петербурга, чтобы сделать их более видимыми.
Сейчас мы только составляем программу — пока можем говорить только о том, что нашим партнером является «Кризисный центр для женщин». Темы разделены на два смысловых блока: «до» — как распознать абьюзера, как понять, что происходит именно насилие, про культуру согласия, коммуникацию в сексе, обязательно сделаем лекцию для родителей о том, как говорить с детьми о личных границах. И «после» — о том, что делать, если насилие уже случилось, куда обратиться, как помочь самому себе или близкому, как с этим работают в других странах, какие есть творческо-социальные инициативы на тему. Также в планах — организовать перформативные читки документальных текстов.
Эта выставка в первую очередь про насилие по отношению к женщинам, но в образовательной программе мы обязательно поговорим и о пострадавших-мужчинах, и о проблемах в ЛГБТ-парах. Сейчас мы открыты к предложениям и готовы работать с новыми историями, спикерами, вопросами.
Как выбирали истории
70 собранных историй — не самое простое чтение. У меня есть несколько правил работы с тяжелым контентом: не делать это на ночь, а после посмотреть что-то дурное — вроде «Спанч Боба» или «Вечернего Урганта». Потому что работа работой, но если не заботиться о своем ресурсе, то ты не доведешь дело до конца. Эти истории нам нужно будет читать еще десятки раз, а по мере работы будут появляться все новые и новые желающие поделиться пережитым.
В результате мы оставим 15-20 монологов. В основном девушки писали о насилии, которое совершали над ними родственники, отцы, отчимы, дедушки, братья, друзья и знакомые на вечеринках, незнакомцы на улице. Многие стали жертвами в детстве. Мы выбирали самые тщательно описанные истории, а еще смотрели, чтобы одежда была разной — во многих письмах героини говорят, что на них были зимние куртки, пуховики. Мы стараемся принимать во внимание форму одежды, ее цвет, текстуру, чтобы архитектура выставки была простроена логично. Сами вещи мы будем искать в секонд-хендах и на Удельном рынке. Конечно, важно понимать, что это не именно та одежда, что была на жертвах, а подобранная по их описанию.
Площадка
Пока мы ищем подходящую площадку — все зависит от того отклика, который получим. Мне бы хотелось, чтобы мероприятие прошло скорее в галерее, чем в лофте. Мы открыли счет для пожертвований, но пока сложно предположить, на какие масштабы можем рассчитывать.
Агрессия со стороны горожан и полиции
Мы готовимся к разным ситуациям, потому что понимаем, что смотреть правде в глаза больно и страшно, и это может вызвать не только сочувствие, но и агрессию. Хейт в интернете нас не пугает — это происходит постоянно, и все, что мы можем сделать — не вовлекаться в это эмоционально. Другое дело — визиты полиции, на феминистские фестивали она приезжала, и к этому нужно будет подготовиться. Мы надеемся, что у нас будет штатный юрист, который будет нам помогать. У нас будет возрастное ограничение — это первое, как мы можем себя обезопасить. На некоторые лекции мы хотим поставить предупреждение «18+», а на большинство образовательных мероприятий и саму выставку — «16+». Для нас было важно захватить хотя бы небольшую часть подростковой аудитории, потому что они наименее защищены.
Почему россиян, в отличие от европейцев, пугает закон о домашнем насилии
Главное отличие – в отношении государства к этой проблеме, которое у нас пропагандирует так называемые «традиционные ценности», которые строятся на насилии. В условной европейской стране такой проект, как наш, власти могли бы спонсировать, а мы надеемся, что нам хотя бы не будут мешать. Именно поэтому так много противников закона о домашнем насилии. У людей много страха, потому что морально-этические принципы меняются, становится нельзя делать то, к чему все привыкли, и с этим нужно как-то справляться. Правительство сейчас играет на этом страхе: «Нам не нужно ничего менять, у нас все правильно, просто там все с ума сошли».
Зачем
Мы этой выставкой хотели бы поддержать жертв насилия и тех, кто им помогает. Мы верим, что искусство — это одна из важных форм трансляции смыслов. Идея этой выставки кажется нам очень удачной, потому что люди не видят ничего ужасного, это не фотографии насилия, это просто одежда — при этом сопроводительный текст помогает людям почувствовать то, что происходило с героинями, часто это оказывается более действенно и доходчиво, чем прямая демонстрация. Люди могут послушать лекции, посмотреть на экспонаты — и где-то мы до них достучимся.
Открытие
Мы планируем открыть выставку 14 февраля — нам кажется это очень символичным. С одной стороны есть стереотипы о прекрасной любви с цветочками и сердечками, которые в этот день эксплуатируются. А с другой — есть патриархальное общество, в котором многие романтические истории заканчиваются именно так. Большая часть насилия совершается знакомыми и любимыми людьми — близкий человек может стать самым опасным. Насилие — это не мужчина, который выпрыгивает из кустов, а то, что происходит в твоем доме. Образовательная программа будет двухдневной и пройдет 15 и 16 февраля.
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