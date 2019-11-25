Депутат Государственной думы Сергей Боярский запустил флешмоб #НетПреследованию, призванный обратить внимание на проблему преследований и домогательств как в Сети, так и в реальной жизни. Каждая история, рассказанная в рамках кампании, поможет вынести вопрос на обсуждение и в дальнейшем законодательно уберечь людей от преследования и обеспечить их безопасность.
Депутат Госдумы Сергей Боярский запустил флешмоб #НетПреследованию, призванный обратить внимание на проблему домогательств в Сети
Как отметил Боярский, необходимо начать открыто говорить о проблеме — для того, чтобы всесторонне изучить тематику преследований и угроз как в интернете, так и реальной жизни. Для того, чтобы законодательно уберечь людей от преследования и обеспечить их безопасность, депутату необходимо вынести вопрос на обсуждение — для того, чтобы объяснить необходимость изменений, он хочет предоставить конкретные истории из реальной жизни.
«Мне уже за несколько часов на мою почту и на мои аккаунты в социальных сетях откликнулись люди, у которых схожая проблема. Я буду обращаться к руководству нашей фракции в Государственной Думе с тем, чтобы мы организовали в ближайшее время круглый стол с участием экспертов, чтобы обнажить проблематику и наметить пути решения этого вопроса», — говорит Боярский.
Флешмоб только набирает обороты, однако уже сейчас в нем приняли участие в том числе и публичные личности — писатель Александр Цыпкин, актеры Сергей Безруков и Наталья Рудова.
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Сегодня мой друг, друг детства @andreireznikov сообщил об очень неприятной и даже страшной истории из своей жизни - 4-й год Андрея преследует незнакомый человек. Об этом вы можете прочитать у него на странице. Андрею приходится держать свой профиль закрытым из соображений безопасности, но вы можете «постучаться» к нему - он добавляет всех пользователей с живыми страницами. Несмотря на мои депутатские возможности, помочь сложно. Я уже сталкивался с подобным, когда ко мне обращались незнакомые мне люди, находящиеся в похожей ситуации. На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите на почту. Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, я хочу подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. #НетПреследованию
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Важный пост. Моего друга @andreireznikov уже несколько лет преследует сумасшедшая и вот другой мой друг @sergeyboyarskiy депутат Госдумы хочет начать законодательную движуху, чтобы у людей появились законные права защищать себя от преследования в сети. Сегодня за сообщения типа того, что представлены на второй фотке автору ничего не будет. В других странах за аналогичное можно и в тюрьму поехать. У @olololnew тоже была такая пассажирка. Если у вас были похожие ситуации пишите. Важно понять, что случаи не единичные. Насилие в комментах и сообщениях рано или поздно закончится реальным и нужны законы.
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Добрый день мои хорошие.ВАЖНО! За последние пол года у меня появилось 3 преследователя, 2 вполне реальных, которые приходят ко мне домой,приходили к моим друзьям и пугали их, и один на просторах интернета, и это не просто хейтер,нет,это человек который пытался нанести конкретный урон , как финансовый так и моральный . На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всем! Сколько душещипательных историй от моих подписчиков и друзей о преследованиях с угрозами и без ... Но к сожалению в нашей стране нет закона о преследовании. А значит- Мы не защищены! После того как я поговорила со своим другом @andreireznikov ,которого преследуют уже 4 года,мы поняли что нужно действовать и он познакомил меня со своим другом , депутатом ГосДумы @sergeyboyarskiy , который предложил заняться этим вопросом и вынести обсуждение закона на вышестоящем уровне,потому-что это проблема глобального масштаба в нашей стране!ПОРА Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. РЕБЯТА - ЭТО ВАЖНО!!! Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите @sergeyboyarskiy ! Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, мы хотим подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. Делайте посты! Сегодня мы начинаем большое дело для России, для каждого из нас🙌 Мои дорогие друзья, звездные друзья, подписчики - Выкладывайте посты,сторрис с нашим хештегом! Остановим преследования🙏Каждый голос и история важны! НАШ ХЭШТЕГ - #НетПреследованию
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#НетПреследованию Присоединяюсь! И мне, и моим друзьям, коллегам приходилось с этим сталкиваться... Тема действительно серьёзная! Поддерживаю!!! #Repost @sergeyboyarskiy @download.ins --- Сегодня мой друг, друг детства @andreireznikov сообщил об очень неприятной и даже страшной истории из своей жизни - 4-й год Андрея преследует незнакомый человек. Об этом вы можете прочитать у него на странице. Андрею приходится держать свой профиль закрытым из соображений безопасности, но вы можете «постучаться» к нему - он добавляет всех пользователей с живыми страницами. Несмотря на мои депутатские возможности, помочь сложно. Я уже сталкивался с подобным, когда ко мне обращались незнакомые мне люди, находящиеся в похожей ситуации. На мой взгляд пришло время открыто об этом заговорить. Всесторонне изучить тематику преследований и угроз, в том числе в Интернете, которые все чаще звучат в публичном пространстве. Если вы и ваши знакомые подвергались подобного рода назойливым преследованиям и домогательствам в сети или в оффлайне и не смогли получить помощь и поддержку, расскажите об этом, пожалуйста, в комментариях, либо напишите на почту. Для начала больших изменений нужно сделать первый шаг. Чтобы вынести вопрос на обсуждение на площадке Госдумы, я хочу подкрепить такую необходимость конкретными историями из жизни. #НетПреследованию
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