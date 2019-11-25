Как отметил Боярский, необходимо начать открыто говорить о проблеме — для того, чтобы всесторонне изучить тематику преследований и угроз как в интернете, так и реальной жизни. Для того, чтобы законодательно уберечь людей от преследования и обеспечить их безопасность, депутату необходимо вынести вопрос на обсуждение — для того, чтобы объяснить необходимость изменений, он хочет предоставить конкретные истории из реальной жизни.

«Мне уже за несколько часов на мою почту и на мои аккаунты в социальных сетях откликнулись люди, у которых схожая проблема. Я буду обращаться к руководству нашей фракции в Государственной Думе с тем, чтобы мы организовали в ближайшее время круглый стол с участием экспертов, чтобы обнажить проблематику и наметить пути решения этого вопроса», — говорит Боярский.

Флешмоб только набирает обороты, однако уже сейчас в нем приняли участие в том числе и публичные личности — писатель Александр Цыпкин, актеры Сергей Безруков и Наталья Рудова.