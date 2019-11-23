Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустил мобильное приложение «Поисковый центр» для поиска потерявшихся пропавших пожилых людей. Оно работает в двух режимах — для родственников, которые должны заполнить анкету членов семьи, чьи перемещения необходимо контролировать, а также непосредственно трекер, отслеживающий маршрут и местоположение.
Отряд «Лиза Алерт» запустил мобильное приложение для поиска пропавших пожилых людей
Основное приложение разработано для любого заинтересованного члена семьи. После скачивания он должен заполнить анкеты родственников, чьи перемещения необходимо контролировать, а также установить их фотографию указать подробные данные — имя, фамилию и особенности здоровья. Второе приложение устанавливается на телефон человека, нуждающегося в наблюдении — встроенный трекер покажет маршрут и местоположение.
В экстренных случаях в обоих приложениях можно воспользоваться кнопкой SOS, после чего с пользователем оперативно свяжется «Островок безопасности» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Мы специально не переадресовывали [пользователей приложения] на горячую линию, чтобы ее не перегружать. Потому что там специалисты занимаются только поисками», — рассказывает «Таким делам» руководитель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. В случае, если сотрудники «Островка безопасности» примут решение о начале поисков, они подключат к ним другие службы — полицию, МЧС и скорую помощь.
В настоящий момент приложение «Поисковый центр» доступно для Android. Доступ к нему у пользователей iOS появится в начале декабря 2019 года.
Напомним, ранее крупнейшие операторы сотовой связи в России подключились к проекту по поиску пропавших людей. Помощь осуществляется путем рассылки сообщений с приметами тем абонентам, которые находились в районе, где разыскиваемого видели в последний раз. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начнет искать пропавших в Петербурге людей с помощью нейросети. Для этого в настоящий момент разработана система, которая анализирует людей на снимках — по мнению координаторов отряда, технология существенно сократит скорость поиска. Также отряд «Лиза Алерт» начал расклеивать объявления о поиске пропавших людей в метро Петербурга.
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