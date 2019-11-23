Отряд «Лиза Алерт» запустил мобильное приложение для поиска пропавших пожилых людей

Основное приложение разработано для любого заинтересованного члена семьи. После скачивания он должен заполнить анкеты родственников, чьи перемещения необходимо контролировать, а также установить их фотографию указать подробные данные — имя, фамилию и особенности здоровья. Второе приложение устанавливается на телефон человека, нуждающегося в наблюдении — встроенный трекер покажет маршрут и местоположение.

В экстренных случаях в обоих приложениях можно воспользоваться кнопкой SOS, после чего с пользователем оперативно свяжется «Островок безопасности» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Мы специально не переадресовывали [пользователей приложения] на горячую линию, чтобы ее не перегружать. Потому что там специалисты занимаются только поисками», — рассказывает «Таким делам» руководитель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. В случае, если сотрудники «Островка безопасности» примут решение о начале поисков, они подключат к ним другие службы — полицию, МЧС и скорую помощь.

В настоящий момент приложение «Поисковый центр» доступно для Android. Доступ к нему у пользователей iOS появится в начале декабря 2019 года.