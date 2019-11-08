Как Лев Клейн прошел через войну, тюрьму и лишение ученой степени и основал Европейский университет

Детство и студенчество

Лев Клейн родился в Витебске в 1927 году в семье медиков. Его родители – евреи, но сам он всегда называл себя «русским еврейского происхождения»: «За свою долгую жизнь я приобрел некоторую известность в мире, так вот, везде меня называют русским ученым, и это верно». В 16-летнем возрасте ушел на фронт вольнонаемным, прослужил полгода и вернулся с контузией глаз. Поступил в университет в Гродно на факультет языка и литературы, но через два года был вынужден покинуть его, так как выступил на конференции против первого секретаря горкома партии. Клейн перевелся в Ленинградский университет, где учился сразу на двух факультетах – филологическом и историческом, впрочем, окончил только последний.

Будучи студентом, он выступил в Академии наук с докладом-критикой учения о языке академика Марра, которое пользовалось господдержкой (сейчас признано псевдонаукой). Один из академиков прокомментировал работу так: «Этим докладом вы себе отрезали путь в аспирантуру». Клейна собирались исключить из комсомола, но примерно в это же время против идей Марра неожиданно высказался Сталин. После выпуска места на кафедрах университетов для него не нашлось, и он работал сначала в экспедиции, потом – школьным учителем в поселке Волосово Ленинградской области и Ленинграде. Поступил в аспирантуру на кафедру археологии ЛГУ, когда ему было 30 лет.