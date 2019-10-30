Аспирант ИТМО Геннадий Короткевич в третий раз одержал победу на мировом турнире Facebook Hacker Cup

Facebook Hacker Cup проводится корпорацией Facebook с 2011 года. Ежегодно, за исключением одного сезона, победителями становились студенты и выпускники российских университетов. В этом году состязались 6 тысяч участников, в финал вышли 24 лучших программиста из России, Беларуси, Китая, Польши, США, Кореи и других стран мира — им предстояло решить шесть алгоритмических задач, используя любой удобный язык программирования и среду разработки.

В этом году Геннадий Короткевич в шестой раз стал лучшим программистом мира — одержав победу в чемпионате Google Code Jam, который проводится ежегодно с 2003 года. В 2018 году двукратный чемпион мира по спортивному программированию, номер один в мировых рейтингах программистов-олимпиадников пятый раз подряд выиграл престижный турнир Google.Algorithm. С аспирантом ИТМО поговорили профессор этого вуза Анатолий Шалыто и организатор трансляции чемпионата мира по программированию Лидия Перовская.

Ранее команда ИТМО, вдохновившись фильмами и сериалами в жанре научной фантастики, создала видеоролик-перевоплощение из города великих гуманитариев в город технических гениев. Программист Пушкин, социальная сеть Зингера, восстание роботов и дуэли на лазерных револьверах. А еще ИТМО вошел в десятку лучших университетов России по версии издания Forbes. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов.

