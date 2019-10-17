Университет ИТМО вошел в список 100 лучших IT-вузов мира

Университет ИТМО входит в 100 лучших вузов мира в четвертый раз. Такого результата удалось достичь благодаря растущей цитируемости научных работ — публикации по компьютерным наукам цитируются на 40% лучше, чем в среднем по миру.

«Это, безусловно, свидетельствует об их качестве», — говорит директор Центра рейтинговых исследований Илья Куфтырев. — «За период с 2014 по 2018 год, который рассматривается в рейтинге, более 37% научных публикаций ИТМО в области компьютерных наук написаны с международным участием, в то время как в среднем по России этот показатель едва превышает 20%. Это тоже свидетельствует о высоком уровне исследований и способствует повышению видимости научных результатов вуза на международном поле».

Также ИТМО укрепился в предметном рейтинге по инженерным наукам. Университету удалось вырваться из диапазона мест 301-400 и переместиться повыше — в диапазон 201-250. Наиболее высокие показатели ИТМО получил за доход от промышленности (передача знаний), цитируемость научных публикаций и интернационализация.

«Рейтинг по инженерным наукам и технологиям можно назвать скорее отраслевым, нежели предметным, так как он включает в себя пять различных направлений в области инженерных наук, и спектр здесь тоже крайне широк – от химического машиностроения до аэрокосмоса. Соответственно, можно только представить себе, какое число вузов мира конкурирует здесь между собой, и в этом плане переход ИТМО из топ-400 в топ-250 данного рейтинга является серьезным достижением», — добавляет Куфтырев.