«Планетарий №1» и Yota Lab запускают «Институт перспективных технологий» — новое образовательное учреждение в Петербурге с факультетами дизайна, архитектуры, урбанистики, искусства, стратегии и управления и технологий.

Все образовательные программы «Института перспективных технологий» будут сопровождаться практическими занятиями — например, будущие архитекторы, дизайнеры и проектировщики поработают на станках ЧПУ, модернизируют садово-парковые зоны, а урбанисты займутся озеленением набережной Обводного канала.

Курсы дизайна, анимации и CG будут вести резиденты дизайнерской команды Yota Lab — они научат студентов снимать клипы при помощи роботов, делать реалистичные видеоролики с использованием 3D-графики, проектировать и создавать различные устройства и детали интерьера.

«Все наши студенты смогут применить знания на практике. Например, тот, кто учится организовывать мероприятия, попробует свои силы в подготовке выставок и концертов в «Планетарии № 1» или «Люмьер-холле» Все специальности будут сложно переплетены между собой, чтобы на выходе образовывались готовые команды под реальные проекты», — отметил основатель «Планетария №1» Евгений Гудов.

«Институт перспективных технологий» начнет свою работу в октябре. Подробности программы обучения можно посмотреть здесь.