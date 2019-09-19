В окрестностях Петербурга обнаружена космическая пыль, ставшая причиной ледникового периода

Группа ученых из Швеции, Бельгии, Великобритании, Китая и России обнаружила в окрестностях Петербурга и на юге Швеции причину ледникового периода — следы космической пыли от столкновения двух астероидов, которое произошло между орбитами Марса и Юпитера около 466 миллионов лет назад.

Химический состав частиц обнаруженной космической пыли принадлежит к числу L-хондритов — каменных метеоритов, образовавшихся около 500 миллионов лет в результате распада другого метеорита, гигантского по своим размерам. Пыль, аналогичная найденной в образцах пород, добытых под Петербургом и на юге Швеции, периодически встречается в пластах разных геологических эпох по всей планете. Однако именно эти пробы содержат в себе ее рекордную концентрацию.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, образовавшаяся после столкновения двух астероидов пыль падала на Землю около двух миллионов лет — она блокировала солнечный свет, что привело к снижению температуры на планете и наступлению ледникового периода.

Ледниковый период — периодически повторяющийся этап геологической истории Земли, во время которого наблюдалось общее относительное похолодание климата и значительное разрастание материковых ледниковых покровов. Эпохи чередуются с относительными потеплениями. Около 450-440 миллионов лет лет назад произошло ордовикско-силурийское массовое вымирание. Оно привело к исчезновению около 60% морских беспозвоночных. Причиной послужила комбинация низкого уровня мирового океана, похолодания и образования ледников.