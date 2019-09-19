В школах Brookes Moscow & Saint Petersburg учат по программе Международного бакалавриата
В Петербурге открылась международная школа, которая вместе с московским образовательным центром входит в глобальную сеть Brookes Education Group. Основной учебный план Brookes Moscow & Saint Petersburg – это программа Международного бакалавриата International Baccalaureate (IB), которой преподают высококвалифицированные иностранные и российские педагоги. Обучение начинается с двух лет в Москве и с четырех – в Петербурге, а длится до восемнадцати. Результатам станет диплом IB, позволяющий студентам выбирать университеты по всему миру. Образование в Brookes дает возможность не просто получать знания, а делать свой собственный выбор в жизни благодаря развитию логики, памяти, концентрации внимания, креативности, тактического прогнозирования, стрессоустойчивости, многозадачности, умения работать в команде и решать проблемы.
Сделай свой выбор! Стань частью международной семьи Brookes!
Brookes Moscow: moscow.brookes.org
Brookes Saint Petersburg: saintpetersburg.brookes.org
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