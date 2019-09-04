В здании бывшего детского приюта барона Фредерикса на Лафонской улице, 5, в котором с 1994 по 2018 год располагалось Генеральное консульство Великобритании, открылся Центр медиаискусств . Обучение проводится по 19 программам, рассчитанных на три года — от диджеинга до архитектурного дизайна.

Обучаться в новом Центре медиаискусств могут дети и подростки от 10 до 18 лет — все программы для школьников бесплатны. На данный момент там уже обучаются 200 человек, а также стартует набор на дополнительные группы. Центр работает на базе государственного нетипового образовательного учреждения «Академия талантов» — его сотрудниками были разработанны 19 образовательных программ дополнительного образования.

«Профессий много — это и диджеи, и операторское мастерство, у нас реализует свои программы студия визуальных искусств, арт-студия, графический дизайн, архитектурный дизайн, 3D-мэппинг и многие другие. Наша основная задача — это сохранить исторический момент этого здания и наполнить его культурным, образовательным содержанием и, конечно, внедрить цифровое образование в реализацию программ дополнительного образования», — рассказала директор «Академии талантов» Екатерина Полукарова.

Принципиальное отличие нового центра от уже существующих учреждений творческой направленности и IT-образования — в характере использования цифровой образовательной среды. «Высокая технологическая насыщенность центра призвана стать основой для развития пластичных навыков, позволяющих творчески преобразовывать окружающую среду, развивает эмоциональную грамотность, а креативная среда способствует формированию нестандартного образа мышления у обучающихся», — рассказала директор по развитию «Академии талантов» Ингрид Пильдес.

Здание детского приюта барона Фредерикса на Лафонской улице было построено в 1902 году по проекту Василия Вейса в стиле эклектика. С 1961 по 1989 годы здесь находилось Ленинградское художественное училище имени Серова, а в 1992 году здание передали Генеральному консульству Великобритании. В мае 1994 года консульство официально открыл принц Уэльский Чарльз. 1 августа 2018 года ведомство прекратило свою деятельность.