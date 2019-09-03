В Петербурге состоялось официальное открытие пансиона воспитанниц Министерства обороны

Вчера, 2 сентября, в Петербурге состоялось открытие пансиона воспитанниц Министерства обороны — филиала московского учреждения, открытого в 2008 году. На торжественной церемонии министр обороны Сергей Шойгу пообещал «достойное продолжение традиций женского образования, которые зародились 255 лет назад».

О планах открыть подобное учреждение в Петербурге министр обороны Сергей Шойгу заявил еще в 2015 году. Также он отмечал, что «есть смысл сделать» такой же пансион «и на Дальнем Востоке, и в Центральной Сибири».

В ноябре 2018 года представители Минобороны рассказали, что набор в сентябре 2019 года объявили для 5-го, 6-го и 7-го классов, в первом потоке будет 240 человек, а в будущем одновременно учиться на площади 8,15 га сможет 560 девушек.



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