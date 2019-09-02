Смартфоны, протесты и Бузова: как понимать первоклассников поколения Z?
Петербургский учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин написал для «Собака.ru» колонку о том, насколько сильно отличаются современные школьники и как их понять.
Сегодня, 2 сентября, новое поколение людей впервые пошло в школу. За 11 лет (после моего выпуска) мир перевернулся с ног на голову. Раньше фантастикой были видеосвязь, постоянное подключение к интернету и каршеринг. Сегодня мы звоним по FaceTime, каждые 10 минут обновляем ленту Instagram и проезжаем то расстояние, что раньше с радостью бы прошли пешком. Поэтому нам кажется, что и современные дети ушли бесконечно далеко от нас – смотрим на них, будто они с другой планеты. Если мир вокруг так изменился, то и люди, которые всю жизнь провели в современной России, другие. Ведь должны же были смартфоны, планшеты и TikTok изменить суть людей. Как бы не так! Мозг человека и его приоритеты не менялись уже 40 тысяч лет – с момента появления речи. Проблема отцов и детей, а также преемственности поколений была со времен античности. Современные дети, внимание, — такие, как и мы, в свои лучшие годы.
Да, мир другой. Кумиров ищут не в глянцевых журналах, а ленте Instagram. Чтобы послушать музыку, не нужны аудиокассета и карандаш – достаточно нажать одну кнопку в смартфоне. Вместо долгих вечеров телефонных бесед можно держать перед собой фронтальную камеру телефона. Изменились формы, но не люди.
Очень просто смешать все в кучу: современный мир и детей. Но ребята все так же остаются после школы и тусуются на стадионах и детских площадках. Никуда не делись бунтари, девочки с богатым внутренним миром и тихуши с последней парты. Я смотрю на класс и вижу то же самое, что и 11 лет назад, когда сам внимательнее слушал соседа по парте, а не учителя. Также есть прогулы, не сделанные к сроку домашние задания и какой-никакой трепет перед преподавателем.
Есть один ученик, которым я горжусь больше других. Мы часто разговариваем после уроков о социальной и политической повестке дня. Он ходил на несколько протестных акций, подписан на паблик во «ВКонтакте» «Абстрактные мемы для элиты всех сортов» и хочет видеть в будущем страну лучше, чем она сейчас. В беседах мы часто перескакиваем с темы на тему: от идеалов либерализма и сущности русской нации до цен на фрукты и овощи. А через 10 минут после дискуссии он встречает на футбольном поле своих друзей и думы о будущем России отступают на второй план. И это типичное поведение подростков: бросаться из стороны в сторону, размышлять сразу обо всем и быть уверенными, что нет таких гор, которые не поддадутся их напору.
Дети меняются и подстраиваются под современный мир, который катится в никуда с космической скоростью. Теперь символ поколения не челка и побольше значков на рюкзаке, а движение «Весна», донаты в биткоинах и желтая уточка. Но мне обидно и грустно, когда в бедах коммуникации с детьми винят их. Это же мы даем им деньги вместо своего времени, хотя ребенку нужно внимание. Поэтому они черпают информацию из интернета – родителям ведь некогда поговорить с ними. Дети смотрят на нас и учатся. Учатся засорять свой мозг ненужными фактами, искать «топовый контент» и вместо вкладки «подписки» на YouTube открывать «тренды». Потому что так делают многие из нас.
Проблема поколения Z не в нем. Изменились мы. Перестали видеть в человеке человека, а в системе образования – ценность, потому что «все есть в интернете». Откуда ребенку узнать, как устроен мир? Его запросы простые: внимание, забота, саомреализация. Не его вина, что легкий способ заработать — прославиться благодаря вирусному ролику. Никто не объясняет ему, что любое занятие — труд. Сегодня те взрослые, что громче всех заявляют о себе в инфополе — креативный класс, офисные клерки, стартаперы — больше всего и жалуются на времена и нравы детей. При этом они не думают о том, какой пример подают, своим стремлением казаться, а не быть. Разве дети подписываются на Ольгу Бузову и оставляют комментарии под очередным ее глубокомысленным постом? Ценности родителей формируют ценности детей. Благодаря или же вопреки им, абсолютно несущественно. Существенно, что, как и мама, девочка найдет свою Бузову. Ту, которая такими же словами заговорит о близких ей вещах.
Мы живем в замкнутом круге, который зовется культурой. И единственный способ понять детей сегодня – разобраться для начала в себе и мире. Дети остались такими же. Мы другие.
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