Смартфоны, протесты и Бузова: как понимать первоклассников поколения Z?

Петербургский учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин написал для «Собака.ru» колонку о том, насколько сильно отличаются современные школьники и как их понять.

Сегодня, 2 сентября, новое поколение людей впервые пошло в школу. За 11 лет (после моего выпуска) мир перевернулся с ног на голову. Раньше фантастикой были видеосвязь, постоянное подключение к интернету и каршеринг. Сегодня мы звоним по FaceTime, каждые 10 минут обновляем ленту Instagram и проезжаем то расстояние, что раньше с радостью бы прошли пешком. Поэтому нам кажется, что и современные дети ушли бесконечно далеко от нас – смотрим на них, будто они с другой планеты. Если мир вокруг так изменился, то и люди, которые всю жизнь провели в современной России, другие. Ведь должны же были смартфоны, планшеты и TikTok изменить суть людей. Как бы не так! Мозг человека и его приоритеты не менялись уже 40 тысяч лет – с момента появления речи. Проблема отцов и детей, а также преемственности поколений была со времен античности. Современные дети, внимание, — такие, как и мы, в свои лучшие годы.

Современные дети — такие, как и мы, в свои лучшие годы

Да, мир другой. Кумиров ищут не в глянцевых журналах, а ленте Instagram. Чтобы послушать музыку, не нужны аудиокассета и карандаш – достаточно нажать одну кнопку в смартфоне. Вместо долгих вечеров телефонных бесед можно держать перед собой фронтальную камеру телефона. Изменились формы, но не люди.

Очень просто смешать все в кучу: современный мир и детей. Но ребята все так же остаются после школы и тусуются на стадионах и детских площадках. Никуда не делись бунтари, девочки с богатым внутренним миром и тихуши с последней парты. Я смотрю на класс и вижу то же самое, что и 11 лет назад, когда сам внимательнее слушал соседа по парте, а не учителя. Также есть прогулы, не сделанные к сроку домашние задания и какой-никакой трепет перед преподавателем. Есть один ученик, которым я горжусь больше других. Мы часто разговариваем после уроков о социальной и политической повестке дня. Он ходил на несколько протестных акций, подписан на паблик во «ВКонтакте» «Абстрактные мемы для элиты всех сортов» и хочет видеть в будущем страну лучше, чем она сейчас. В беседах мы часто перескакиваем с темы на тему: от идеалов либерализма и сущности русской нации до цен на фрукты и овощи. А через 10 минут после дискуссии он встречает на футбольном поле своих друзей и думы о будущем России отступают на второй план. И это типичное поведение подростков: бросаться из стороны в сторону, размышлять сразу обо всем и быть уверенными, что нет таких гор, которые не поддадутся их напору.

Единственный способ понять детей сегодня – разобраться для начала в себе и мире