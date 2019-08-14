Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдательных программ в Крым
Пулковская обсерватория, которая располагается на Пулковских высотах и является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук, планирует перенести часть наблюдательных программ на территорию полуострова Крым. Такое решение обусловлено более подходящим для их проведения астроклиматом.
-
Пулковская обсерватория
«Пулковская обсерватория собирается использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условиях», — отметил директор обсерватории Назар Ихсанов. Он также добавил, что в планах петербуржцев интенсифицировать наблюдения, которые велись в обсерватории на Кавказе — существующие там инструменты могут позволить вести наблюдения в горных условиях про программам Пулковской обсерватории.
Основным инструментом Пулковской обсерватории является 26-дюймовый рефрактор — он является самым большим в Европе и продолжит свою работы вплоть до того момента, «пока серьезно не сломается». Основные наблюдения ведутся именно на нем — применять рефрактор можно даже в условиях белых ночей. Кроме того, установленный в середине 1950-х годов, телескоп до сих пор позволяет вести точные астрономические наблюдения.
-
Крымская астрофизическая обсерватория. Фото: Википедия
А вот восстанавливать солнечный телескоп АЦ-5, который в данный момент находится в нерабочем состоянии, затруднительно и, по словам Ихсанова, неэффективно. «К этому сходятся как внешние, так и наши собственные эксперты», — добавляет он. В свою очередь появление новых инструментов для наблюдений возможно только для экскурсионных и просветительских целей. Принципиально новые и мощные телескопы в Пулковской обсерватории нецелесообразны из-за астроклимата Петербурга.
Напомним, 10 июня 2018 года Российская академия наук решила перевести астрономические наблюдения Пулковской обсерватории на другие базы в «более благоприятных астроклиматических условиях». Позже сотрудники обсерватории разработали план переноса наблюдений из Петербурга. На решение отреагировали городские художники — стрит-арт артист Миша Маркер нарисовал плакат о ситуации вокруг Пулковской обсерватории, а арт-группа «Явь» спроецировала на стену обсерватории черную метку лорда Волан-де-Морта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.