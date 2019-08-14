Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдательных программ в Крым

Пулковская обсерватория, которая располагается на Пулковских высотах и является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук, планирует перенести часть наблюдательных программ на территорию полуострова Крым. Такое решение обусловлено более подходящим для их проведения астроклиматом.

«Пулковская обсерватория собирается использовать телескопы Крымской обсерватории для выполнения совместных программ. Крымская астрофизическая обсерватория может предоставить инструменты для проведения этих программ в более хороших условиях», — отметил директор обсерватории Назар Ихсанов. Он также добавил, что в планах петербуржцев интенсифицировать наблюдения, которые велись в обсерватории на Кавказе — существующие там инструменты могут позволить вести наблюдения в горных условиях про программам Пулковской обсерватории.

Основным инструментом Пулковской обсерватории является 26-дюймовый рефрактор — он является самым большим в Европе и продолжит свою работы вплоть до того момента, «пока серьезно не сломается». Основные наблюдения ведутся именно на нем — применять рефрактор можно даже в условиях белых ночей. Кроме того, установленный в середине 1950-х годов, телескоп до сих пор позволяет вести точные астрономические наблюдения.