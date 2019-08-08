Как Мэрил Стрип: 5 актерских упражнений, которые помогут в жизни

1

Зеркало Встань перед зеркалом и начни разглядывать и описывать себя, проговаривая вслух все, что видишь в отражении или приходит на ум. Начинай с внешних признаков: «У меня большие глаза, а нос картошкой». Постепенно переходи к описанию своей личности: «Я ленивый» или «Я добрый». Выдели на эту практику не менее 20 минут – это время, необходимое для того, чтобы погрузиться в свой внутренний мир. Каждый раз ты будешь находить новые идеи о себе, все больше познавать и разгадывать стороны своей личности. Наши мысли – это смесь образов и слов, они не материальны, пока ты не проговариваешь их вслух. Через голос они обретают форму: ты лучше понимаешь, какой ты внутри.