Как Мэрил Стрип: 5 актерских упражнений, которые помогут в жизни
На следующей неделе в Петербурге пройдут интенсивы творческой лаборатории Gogol School от артистов и режиссеров столичного «Гоголь-центра». Педагог школы Никита Белых рассказал об актерских упражнениях, которые помогут раскрепоститься и лучше понимать себя в повседневной жизни.
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1
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Зеркало
Встань перед зеркалом и начни разглядывать и описывать себя, проговаривая вслух все, что видишь в отражении или приходит на ум. Начинай с внешних признаков: «У меня большие глаза, а нос картошкой». Постепенно переходи к описанию своей личности: «Я ленивый» или «Я добрый». Выдели на эту практику не менее 20 минут – это время, необходимое для того, чтобы погрузиться в свой внутренний мир. Каждый раз ты будешь находить новые идеи о себе, все больше познавать и разгадывать стороны своей личности. Наши мысли – это смесь образов и слов, они не материальны, пока ты не проговариваешь их вслух. Через голос они обретают форму: ты лучше понимаешь, какой ты внутри.
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2
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Шейк
Упражнение по снятию зажимов, которые (кроме физической скованности) ограничивают нас в проявлении чувств и эмоций. Аккуратно потряси всем телом – берегу голову, лучше если она будет оставаться неподвижной. Затем мысленно пройдись по всему телу и почувствуй, какие мышцы напряжены. После в течение трех-пяти минут с периодичностью каждый пять секунд сжимай и расслабляй все тело. Это упражнение можно выполнять стоя или лежа – как удобнее.
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Никита Белых
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3
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Рассказчик
Вспомни самый несмешной анекдот и научись рассказывать его так, чтобы шансов не посмеяться над ним просто не осталось. Можно добавлять новые детали и смыслы, главная задача – рассмешить. Следующий этап – это история из жизни. Вспомни любой случай и расскажи его так, чтобы он вызывал интерес и эмоции у собеседника. Если получилось, возьми историю из чужой жизни и повтори тоже самое. Это упражнение развивает эмпатию и учит строить легкую коммуникацию.
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4
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Вызов
Выбери дело, которое тебе не нравится или вызывает раздражение. Это может быть что угодно: утренняя зарядка, уборка квартиры, мытье посуды, чтение энциклопедии. Твоя задача «сыграть» в занятии свой интерес, погружаясь в него с любовью и желанием – так, как будто ты любишь это больше всего на свете. Со временем начнешь замечать, что твоя актерская игра перестает ею быть и нелюбимое занятие становится милее.
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5
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Дневник подсознания
Заведи дневник и приучи себя писать в нем ежедневно. Когда есть свободная минута, открой его вместо Instagram. Формулируй все, что приходит в голову – поток сознания. Если не знаешь что писать – рисуй. Фиксируй все: пришла идея – запиши, придумал метафору – запиши. Потом все это пригодится. Можно просто разговаривать на бумаге с самим собой. Главное – постараться расслабиться и позволить подсознанию оказаться вовне. А если станете звездой, потом дневник можно будет продать за большие деньги.
Подробнее о Gogol School здесь.
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