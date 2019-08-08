Закрытый пансион воспитанниц Министерства обороны – это вредно или полезно для детей? Объясняют психологи

1 сентября 2019 года в Петроградском районе Петербурга начнет работу пансион воспитанниц Министерства обороны – закрытая школа для девочек с 5 по 11 класс. В ней собираются воспитывать «женщину, будущую мать, хранительницу очага» с помощью «гендерного подхода». «Собака.ru» показала психологам программу обучения учреждения и попросила рассказать, может ли эта система быть полезна детям, что говорит о таком подходе современная наука и как может сказаться на психике девочек учеба в пансионе.

Также отдельно подчеркивается, что в школе будет практиковаться «гендерный подход к обучению». Авторы программы уверены, что «психические и анатомо-физиологических особенности развития девочек ведут к значительным различиям в способах восприятия, обработки информации и предполагают различия в подходе к обучению и воспитанию». Они утверждают, что «девочки лучше усваивают информацию, когда дан алгоритм, шаблон, когда информация уложена в схему. Они лучше работают на пошаговых технологиях, лучше справляются с типовыми заданиями. Девочки ждут озвучивания каждого шага, <...> они труднее справляются с задачами на сообразительность». «Собака.ru» узнала у психолога и гендерного педагога, что об этом говорит современная наука.

Ученицам в пансионе запрещено пользоваться соцсетями, видеться с родителями чаще, чем раз в месяц, слушать музыку и многое другое – вплоть до громких разговоров перед сном. Подробнее об образовательной программе, запретах и истории учреждения мы писали здесь .

Мария Сабунаева

Психолог, гендерный педагог

«В начале 2000-х я принимала участие в эксперименте, который проводился в выборгской гимназии. Когда я туда пришла, там уже было введено раздельное обучение, мальчики и девочки были распределены по разным классам, хотя и находились в одном здании. По моей инициативе разделение было прекращено, так как мы пришли к выводу, что пользы оно не несет.

Очень жаль, что составители образовательной программы называют свой подход гендерным. Таковым он не является, они не понимают, в чем различие между понятиями «пол» и «гендер». На самом деле, их подход – полоролевой. Отличить одно от другого просто: если вам рассказывают, что девочки должны обладать какими-то определенными качествами и навыками, то это классический полоролевой подход. Гендерный же заключается в том, чтобы снимать ограничения, которые традиционно приписываются тому или иному полу.

В пансионе Министерства обороны планируют привязывать гендерные роли к биологическому полу в отрыве от реальности, воспитывая «хранительниц очага». Скорее всего, это им не удастся, потому что эта идея не имеет отношения к жизни, которая диктует совсем другие требования. Детям можно не давать смартфоны и запрещать соцсети, но они эти ограничения непременно преодолеют и выйдут в информационное пространство, которое будет сильно отличаться от того, что им навязывают. Я считаю, что сама задача – крайне отсталая и регрессивная.

То, что девочки как-то по-другому воспринимают информацию – это полная чушь и противоречит современным гендерным исследованиям. Сегодня ученые сходятся во мнении, что «особое» поведение девочек – это эффект того, как мы с ними обращаемся, а не изначальная данность. Нет никаких данных, которые бы подтверждали, что девушкам нужен какой-то радикально иной подход в обучении. Мне жаль, что составители программы образования игнорируют современные знания и совершают логические и исследовательские ошибки. Если девочкам постоянно указывать на то, что им не даются задачи на сообразительность, то они будут их бояться и действительно станут хуже их решать. Разница между учениками – в голове педагогов.

То, что девочки как-то по-другому воспринимают информацию – это полная чушь и противоречит современным гендерным исследованиям

Любые закрытые системы приводят к нарушениям социализации и навыков общения, в результате у детей могут возникнуть большие проблемы. Человеку необходимо видеть мир, практиковать разные виды коммуникации (речевой, эмоциональной), входить в разные коллективы, развивать способы самоконтроля. Закрытые коллективы вырождаются всегда, классический пример – это тюрьма, в которой люди дезадаптируются и становятся неспособными к возвращению в общество. Какого взрослого человека мы можем сформировать без свободы воли и выбора? В этом смысле пансион близок к тюрьме, и мне непонятно, почему негативный эффект неочевиден для создателей этого учреждения.

Если они смогут действительно серьезно следить за соблюдением всех правил и ограничений, то из пансиона будут выпускаться готовые жертвы домашнего насилия

Если они смогут действительно серьезно следить за соблюдением всех правил и ограничений, то из пансиона будут выпускаться готовые жертвы домашнего насилия, а против него, напомню, в нашей стране нет закона. Ученицы пансиона почти наверняка не будут знать, как справляться с реальными проблемами даже на бытовом уровне, как строить отношения с людьми. А мы выпускаем женщин в патриархатное общество, где существуют мужчины-абьюзеры, насильники и эксплуататоры. И девочки, которые шесть лет жили в изоляции, будут становиться их жертвами. Я надеюсь только на то, что у подростков получится обходить запреты – например, создавая страницы под фейковыми именами. Было бы хорошо, если бы девочкам не запрещали соцсети, а учили ими грамотно пользоваться. Так что, честно говоря, более дезадаптивную концепцию, чем эта, мне даже сложно придумать».