В Петербурге открывается пансион воспитанниц Министерства обороны, где будут учить «хранительниц очага». Что об этом известно

Меньше, чем через месяц, в Петербурге откроет свои двери пансион воспитанниц Министерства обороны – школа закрытого типа только для девочек, которая займет 8,15 га на Бычьем острове и Безымянном полуострове в Петроградском районе. «Cобака.ru» внимательно изучила правила и образовательную программу учреждения, которое собирается воспитывать «женщину, будущую мать, хранительницу очага» с помощью «гендерного подхода», и рассказывает все, что нужно знать об этом месте.

Как школа дзюдо для Путина стала женским пансионом До 2003 года на Бычьем острове находились детская экологическая школа и яхт-клуб Морского технического университета. Но эти учреждения закрыли, а в 2005 году землю передали в аренду дзюдо-клубу «Явара-Нева» – инициатором его создания стал Владимир Путин, а главой – Аркадий Ротенберг, в юности бывший спарринг-партнером будущего президента. Клуб называли «детищем Владимира Владимировича». Проект комплекса в виде двух листков разработало петербургское архитектурное бюро Ингмара Витвицкого. В одном из них должны были расположиться универсальный зал на 1,5 тыс. человек, залы с коврами, бассейн и гостиница для спортсменов и тренеров. В другом — комплекс «из отдельных четырехэтажных коттеджей» с внутренним двором. К апрелю 2013 года здания были возведены, но СМИ выяснили, что стройка шла незаконно: у инвестора на руках было только разрешение на подготовку территории и на берегоукрепление Бычьего острова. Вскоре работы остановились. В 2017 году стало известно, что генподрядчик, осуществлявший строительство, подал на клуб в суд – он требовал взыскать 189 млн рублей. В 2018 году представители «Явара-Нева» заявили, что отказываются от достройки зданий и обменяют их на земли Минобороны в Москве. К тому моменту работы были закончены на 83%, на них было потрачено 8 млрд рублей. Аркадий Ротенберг прокомментировал событие так: «Жаль терять этот комплекс, но они (Министерство обороны – прим. ред.) ходили вокруг, облизывались».

Московский пансион Пансион воспитанниц Минобороны был создан в Москве в 2008 году еще по приказу Анатолия Сердюкова. Это учреждение закрытого типа, в котором с 5 по 11 класс могут обучаться только дочери проходящих военную службу в отдаленных военных гарнизонах, дети из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами за выполнение воинского долга. По окончании школы воспитанницы могут поступать как в военные, так и гражданские вузы. Сейчас там учится 740 девушек, все они находятся на полном государственном обеспечении. В рейтинге российских школ за 2018 год пансион воспитанниц занял 29 место по укрупненному направлению подготовки «Экономика и управление», в другие списки школа не вошла.

Открытие пансиона в Петербурге О планах открыть подобное учреждение в Петербурге министр обороны Сергей Шойгу заявил еще в 2015 году. Также он отмечал, что «есть смысл сделать» такой же пансион «и на Дальнем Востоке, и в Центральной Сибири». Определенность появилась только в 2018 году: в ноябре представители Минобороны рассказали, что школа для девочек на Бычьем острове и Безымянном полуострове в Петроградском районе откроет свои двери для первых учениц уже в сентябре 2019 года. Дополнительные инвестиции оценили в 2 млрд рублей. Набор объявили для 5-го, 6-го и 7-го классов, в первом потоке будет 240 человек, а в будущем одновременно учиться на площади 8,15 га сможет 560 девушек. В марте этого года «Фонтанка» писала, что в пансион уже пришло более тысячи заявок от потенциальных воспитанниц. Программа обучения и правила будут идентичны тем, что приняты в Москве. 26 июля газета вооруженных сил «Красная звезда» отчиталась о том, что Сергей Шойгу посетил строящееся учреждение и убедился в том, что работы ведутся по плану и будут окончены в срок.

Сергей Шойгу в пансионе воспитанниц МО, «Красная звезда»

Условия В петербургском филиале будет 280 двухместных комнат с прихожими и гардеробными, 50 учебных классов, актовый зал, спортивный зал со скалодромом, бассейн на пять дорожек. В каждом классе – не более 20 человек. Ходить в своей одежде нельзя, но предоставляется несколько десятков комплектов, разработанных Валентином Юдашкиным, на все случаи жизни: от школьной и спортивной формы до вечерних платьев и пуховиков. Платья нужны для балов, которые иногда устраивает руководство школы – туда приглашают мальчиков из кадетского или суворовского училищ. Чтобы поступить в школу, необходимо пройти не только вступительные испытания по общеобразовательным предметам, но и тест на психологическую и физическую готовность к обучению.

Дискотека в пансионе, источник – группа «Пансион воспитанниц МО» «ВКонтакте»

Правила Покидать учреждение девочки могут максимум раз в месяц либо в сопровождении родителей, либо с нотариально заверенным заявлением от них. Чаще видеться с родными учащимся не разрешено – на сайте пансиона утверждается, что его особенностью является «добровольно-вынужденная изоляция воспитанниц (в том числе от родителей и близких родственников)». Члены семьи не имеют права заходить на территорию пансиона. Сотрудники имеют право осматривать личные вещи девушек и изымать запрещенные предметы, среди которых: «книгопечатная продукция, видео- и аудиозаписи, не соответствующие возрасту воспитанниц, любые напитки и продукты питания, наркотики и табачные изделия, ценные украшения». Членам семьи «категорически запрещено» передавать детям продукты питания или медикаменты без согласования с врачом. Пользоваться социальными сетями нельзя. На сайте в разделе «Памятка для родителей» указано, что родители обязаны предоставить скан письменного заявления провайдеру мобильной связи с просьбой создать личный кабинет с последующей установкой «родительского контроля» и внесением в список запрещенных сайтов всех соцсетей. Связано это с тем, что «в настоящее время, существует повышенная опасность для жизни и здоровья ребёнка, исходящая из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.). Такое влияние обусловлено наличием и активным распространением запрещенных материалов, призывающих к совершению суицида, разжиганию ненависти и конфликтов. Кроме того, среди запрещенных материалов также лоббируются темы связанные с оправданием экстремистской и террористической деятельности» (орфография и пунктуация сохранены). Также в регламенте школы говорится, что воспитанницам запрещено: «прослушивать музыку с помощью мобильных аудиоустройств», «находясь в официальной школьной форме, употреблять пищу на улице или в помещениях, не предназначенных для этого», «носить украшения», «посещать сайты, не соответствующие целям образовательного деятельности, участвовать в нетематических чатах», «осуществлять окрашивание волос», «употреблять жевательную резинку», «разговаривать громко перед сном», «во время, предназначенное для сна, принимать душ», «сексуальные отношения» и многое другое.

Выпускной, источник – группа «Пансион воспитанниц МО» «ВКонтакте»

Программа обучения В образовательной программе школы написано: «Перед педагогическим коллективом пансиона стоит непростая задача – воспитать женщину, будущую мать, хранительницу очага – с одной стороны, а с другой – всесторонне развитую, творческую личность, способную реализоваться в современных условиях профессиональной конкуренции, обладающую необходимыми для этого качествами лидера, способностями к активной самостоятельной деятельности». Кроме общеобразовательной программы, в пансионе есть множество дисциплин дополнительного образования – каждая воспитанница должна выбрать как минимум две из них. Среди них: 11 музыкальных кружков (от саксофона до композиторского искусства), 10 художественных (авторская игрушка, батик, театральная студия, моделирование одежды), 18 спортивных (от сумо и тхэквондо до фигурного катания и мини-футбола). Ранее в СМИ сообщалось, что среди предметов есть «сервировка стола», однако подтверждения этому «Собака.ru» не нашла. В списке есть «школа кулинара», но также указаны и школы журналистики, политологии, стиля и кинозрителя. Полный перечень предметов можно посмотреть здесь. В петербургском филиале откроется музыкальная школа. Также указано: «Особое место в учебном плане основного и дополнительного образования занимают гуманитарные предметы и иностранные языки, музыка и МХК, танцы, живопись, хореография, основы стиля – им принадлежит ведущая роль в нравственном воспитании, воспитании женственности». По итогу выпуска московского пансиона 2019 года материал сделала газета вооруженных сил «Красная звезда» – в нем окончившие школу девушки рассказывали о своих планах на жизнь. Стоит отметить, что они говорили только об амбициях не в самых типично женских областях: одна выбрала факультет биологической и медицинской физики Московского физико-технического института, другая решила стать дипломатом.

«Гендерный подход к обучению и воспитанию» Подчеркивается, что важнейшей особенностью школы является «гендерный подход к обучению и воспитанию». Разъяснение этому «Собака.ru» нашла в образовательной программе. В ней утверждается: «Стиль преподавания, формы коммуникации существенно влияют на гендерную социализацию воспитанниц, формирование внутренней и внешней культуры личности женщины. Нежность, доброжелательность, сочувствие, приветливость, тактичность, умение общаться, женское обаяние, сдержанность и материнская любовь, аккуратность, умение создавать красоту в труде и в быту – все это девочки «черпают» в общении». Авторы уверены, что «девочки лучше усваивают информацию, когда дан алгоритм, шаблон, когда информация уложена в схему. Они лучше работают на пошаговых технологиях, лучше справляются с типовыми заданиями. Девочки ждут озвучивания каждого шага, им подходит прием «делай как я», "повторения и закрепления". Девочкам проще работать от частного к общему, они труднее справляются с задачами на сообразительность». А также: «Для того чтобы поддержать девочку ей надо сказать: «Задание не очень сложное, ты такое уже делала». Для девочки одобрение и похвала важны сами по себе, они учатся быть заботливыми, внимательными, чуткими».