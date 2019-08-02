В Петербурге открылась международная школа Brookes
Образовательный центр глобальной сети школ Brookes Education Group, чьи проекты открыты по всему миру от США до Южной Кореи, работает на основе программы Международного бакалавриата, который развивает в детях интерес к различным наукам, лидерские качества и творческий потенциал.
О школе «Брукс» в Петербурге
Это уже второй образовательный центр сети международной компании Brookes Education Group, который открылся в России за последний год: первый, где сегодня учатся 300 детей, был запущен в Москве. «Брукс» в Петербурге позволяет обучать до 250 студентов от 4 лет по программам дополнительного образования в рамках Международного бакалавриата, что высоко оценивается университетами во всем мире. Уже в сентябре школа откроет двери более 100 учащимся и 25 педагогам, большинство из которых иностранные высококвалифицированные преподаватели с опытом работы в разных частях света, в том числе в Великобритании, США и Китае.
О Международном бакалавриате
Курс обучения Международного бакалавриата – это программы основного и дополнительного образования. В 2018 году одноименной организации исполнилось 50 лет, и сегодня более 4 000 школ по всему миру обучают детей в возрасте от 3 до 19 лет по этому направлению, которое базируется на пробуждении в детях интереса к различным наукам, развитии их лидерских качеств, креативности и творческого подхода в работе. Преподаватели призваны вдохновлять и научить мыслить критически и аргументированно, выражать свою позицию и идеи, что помогает легко адаптироваться к любым жизненным ситуациям. Основной акцент сделан на интеллектуальной деятельности, формируя понимание взаимосвязи между изучением традиционных предметов и их практическим применением в реальном мире.
Дэвид Роуз
директор сети школ Brookes Education Group в Европе, Африке и на Ближнем Востоке
«Международный образовательный центр „Брукс“ в Петербурге — это выбор номер один среди высококачественного частного образования. Сочетание лучших международных стандартов обучения с передовыми инновациями, творческим и динамичным подходом, а также с высококвалифицированными, заботливыми и опытными международными преподавателями приносит уникальные плоды».
Что отличает «Брукс» в Петербурге от других школ
Качественное обучение по международным стандартам.
Единственная образовательная организация в Петербурге, предлагающая полный цикл обучения по программе Международного бакалавриата.
Бесплатные программы международного обмена до 1 года с зарубежными школами сети Brookes Education Group по всему миру.
Квалифицированный преподавательский состав с большим педагогическим опытом работы по всему миру.
Инновационное оснащение и инфраструктура.
Неограниченный набор спортивных возможностей для детей: баскетбол, футбол, волейбол, плавание и др.
Арт-пространства для развития творческого потенциала.
Уютная медиатека и библиотека с обширным собранием изданий.
Просторная современная обеденная зона и большой выбор блюд.
Гарантированная безопасность благодаря эффективной системе безопасности и видеонаблюдения.
Чарли Кинг
директор международной школы «Брукс» в Москве и Петербурге
«Высокие стандарты обучения „Брукс“ являются ориентиром и прямым результатом в подборе высококвалифицированного и качественного преподавательского состава со всего мира».
Международная школа «Брукс» в Петербурге приглашает родителей и детей на дни открытых дверей:
Четверг, 22 августа, с 10:00 до 14:00
Вторник, 27 августа, с 10:00 до 14:00
Для всех гостей будут организованы туры по школе, встреча с директором и приемной комиссией, а для детей представится уникальная возможность пройти бесплатное вступительное тестирование.
Подать заявку на обучение:
brookesmoscow.openapply.com
Зарегистрироваться на день открытых дверей:
8 (812) 320-8925
info@saintpetersburg.brookes.org
Be Smart; Be Brookes!
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