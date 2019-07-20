Студенты из Петербурга завоевали серебро на RoboCup-2019

Студенты Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) взяли серебро на международном соревновании по робототехнике RoboCup-2019, который проходит в Австралии — об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе университета.

На первом месте оказалась команда из Сингапура, на третьем — команда из США. Стать вторыми в номинации OnStage Advanced юношеской лиги студентам ИТМО помогла робот-флейтистка Elsa, умеющая импровизировать на блок-флейте. Кроме того, робот также умеет различать аккорды, понимает их последовательность и на основе пентатоники может даже генерировать мелодии.

тренер команды университета ИТМО Игорь Лосицкий прокомментировал: «К финалу в Австралии мы постарались сделать Elsa максимально надежной: все механизмы должны были работать быстро и без нареканий. Мы перепаяли всю электронику и усовершенствовали механизмы рук флейтистки, также сделали ее более музыкальной. В итоге ее импровизация стала гораздо лучше восприниматься на слух».

Сборная университета ИТМО также отличилась тем, что вместе с командами из Китая и Мексики заняла первое место в соревновании объединенных команд RoboCup SuperTeam Challenge.

Стоит отметить, что в RoboCup-2019 участвовали 11 российских команд, а команда МФТИ стала первой во взрослой лиге в соревнованиях роботов-футболистов.