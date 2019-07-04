Российские разработчики совместно с врачами и учеными разработали наиболее полную онлайн-энциклопедию о генетике человека. В ней собраны современные знания о болезнях, генах и фенотипах, а на основе проекта авторы планируют развивать сообщество экспертов, которые продолжат обмениваться данными как друг с другом, так и с обычными пользователями.

Проект получил название «Генокарта» и содержит в себе наиболее полные и современные знания о генетике человека — расположении генов и назначении белков, мутациях и вариациях в генах, а также болезнях и фенотипах. В онлайн-энциклопедии можно найти статьи и новости на тему генетики — к запуску проекта на платформе собрали более 200 материалов.

На основе онлайн-энциклопедии планируют создать и развить сообщество экспертов — врачей и ученых — которые будут обмениваться знаниями друг с другом и доносит их до обыкновенных пользователей, которым интересна генетика как наука. В будущем компания представит сервисы по обработке и интерпретации генетических анализов.

«Каждый день появляются новости о современных генетических исследованиях и разработках, но пока в России не было единого ресурса, который бы показывал целостную картину в этой области. С помощью «Генокарты» мы хотим показать, что на самом деле может дать генетическое тестирование человека, и на что следует обращать внимание», — рассказывают координаторы проекта.

Напомним, американские ученые впервые за всю историю исследования вируса иммунодефицита человека смогли удалить его из зараженного организма. Над подопытными применялся метод длительного подавления размножения клеток вируса, что в конечном итоге привело к остановке распространения болезни по организму. Кроме того, ранее президент России Владимир Путин одобрил проект генетических паспортов россиян — введение документа необходимо для диагностики развития различных патологий и мониторинга химических и биологических рисков.