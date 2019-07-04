Европейский университет в Петербурге получил аккредитацию на образовательную деятельность

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил аккредитацию на ведение образовательной деятельности. Учреждение добивалось этого с 2017 года — после серии отказов, судебных разбирательств и даже студенческих пикетов вузу удалось получить лицензию на обучение, однако без аккредитации выдавать дипломы было невозможно. В апреле 2019 года университет подал документы на ее получение, а теперь имеет и соответсвующий приказ.

Вечером 3 июля Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России подписала приказ «О государственной аккредитации образовательной деятельности Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования "Европейский университет в Санкт-Петербурге"», тем самым признав учреждение прошедшим государственную аккредитацию. Соответствующие сведения будут внесены в реестр в течение 3 рабочих дней.

Напомним, Европейский университет в Петербурге подал документы на аккредитацию образовательных программ в середине апреля. У вуза уже есть лицензия на ведение деятельности, однако для для того, чтобы выдавать выпускникам дипломы, было необходимо дополнительное подтверждение от Рособрнадзора.