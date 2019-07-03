Европейский университет в Петербурге получил положительное заключение об аккредитации на магистерские программы
Европейский университет в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Рособрнадзора об аккредитации на магистерские программы. Теперь учреждение ожидает соответствующего приказа.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России установила соответствие магистерских программ с государственными образовательными стандартами. Ожидается, что в скором времени учреждение получит соответствующий приказ — после этого вуз сможет выдавать дипломы.
Европейский университет в Петербурге подал документы на аккредитацию образовательных программ в середине апреля. У вуза уже есть лицензия на ведение деятельности, однако для для того, чтобы выдавать выпускникам дипломы, необходимо дополнительное подтверждение от Рособрнадзора.
Напомним, в сентябре 2017 года Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче новой образовательной лицензии. Также учебное заведение выселили из особняка Кушелева-Безбородко, которое он занимал. В октябре бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза, пытаясь прояснить ситуацию с лишением лицензии.
В июне 2018 года арбитражный апелляционный суд в Москве отказал в апелляции Европейскому университету — тогда вуз принял решение больше не судиться с с Рособрнадзором, а в ректорате не могли дать точного ответа, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии. Однако в августе Европейский университет успешно прошел проверку Рособрнадзора на получение лицензии.
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