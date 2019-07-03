Европейский университет в Санкт-Петербурге получил положительное заключение Рособрнадзора об аккредитации на магистерские программы. Теперь учреждение ожидает соответствующего приказа.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки России установила соответствие магистерских программ с государственными образовательными стандартами. Ожидается, что в скором времени учреждение получит соответствующий приказ — после этого вуз сможет выдавать дипломы.

Европейский университет в Петербурге подал документы на аккредитацию образовательных программ в середине апреля. У вуза уже есть лицензия на ведение деятельности, однако для для того, чтобы выдавать выпускникам дипломы, необходимо дополнительное подтверждение от Рособрнадзора.