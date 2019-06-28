Игорь Пылаев, фестиваль «Старкон»: «Петербург – единственный в стране абсолютно толерантный ко всему город»

29 и 30 июня в Экспофоруме состоится старейший и крупнейший в СНГ и Балтии фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон», который в этом году празднует двадцатилетие. Он давно вышел за рамки вечеринки для любителей комиксов и стал площадкой для творческой реализации разных людей — от режиссеров до урбанистов. «Собака.ru» поговорила с генеральным директором фестиваля Игорем Пылаевым о том, почему «Старкон» мог появиться только в Петербурге и как самовыражение делает людей толерантнее.

Игорь Пылаев

Почему «Старкон» мог появиться только в Петербурге В Москве много образовательных программ, институтов, курсов, где рассказывают, что такое искусство, но там никто не разжигает огонь и не помогает ему гореть. «Старкон» получился таким, какой он есть, потому что он идет от человека – это история не про прибыль, мы стремимся менять мир вокруг себя. Например, московский Comic-Con – это коммерческая выставка, на которой далеко не так важна творческая составляющая, как у нас. А «Старкон» – это в первую очередь площадка, на которой любой человек вне зависимости от пола, статуса, религии, может проявить себя. У нас есть лекционная зона, на которую приходят классические ботаники, а неподалеку выпрыгивают накачанные люди в костюмах супергероев, и всем комфортно такое соседство.

Как «Старкон» помогает людям проявлять себя В рамках «Старкона» мы проводим конкурсы: например, фестиваль короткометражных фильмов на тему фантастики. Это площадка для молодых творческих людей, у которых нет возможностей реализовать себя из-за отсутствия ресурсов, глобальной платформы, доступа к зрителям. Продюсерам и журналистам такие любители неинтересны, даже несмотря на то, что многие из них умеют создавать хорошие истории. Но они хотят продемонстрировать умения и своим примером показать, что не нужно бояться – ведь только так можно развивать навыки, учиться, создавать вокруг себя сообщество. Во всех остальных кинофестивалях участвуют люди, у которых есть подушка в виде студии или богатого папы, но к нам может попасть кто угодно. И, смотря эти фильмы, мы видим, что участники готовы фантазировать, самовыражаться, заражать этим других. Занимаясь творчеством, люди могут понять себя, преуспеть как личности, добиться больших результатов в других сферах. В этом году мы ввели конкурс урбанистики. Казалось бы, какое вообще отношение градостроение имеет к «Старкону»? Но мне кажется, что связь очевидна: это важная часть жизни, она влияет на наше будущее. Петербург страдает от правительственного вандализма, вопрос даже не в создании новых пространств – идет уничтожение уже существующих. Наша задача – показать, что далеко не всем на это все равно, что город может выглядеть иначе и что петербуржцам есть, что ему предложить. Участники выбрали болезненные, по их мнению, места в городе и спроектировали, как на них могли бы выглядеть идеальные общественные пространства. Там могут быть внедрены новые технологии, но только существующие на данный момент. Мы уже выбрали 10 финалистов с очень интересными работами – это люди без специального образования, но у них свой взгляд на город. В жюри у нас куратор проекта «Севкабель Порт» Алексей Онацко. А Варламов потребовал за участие в выборе лучших 300 000 рублей – но мы лучше отдадим эти деньги в призы.

Лекции у нас читают настоящие космонавты, серьезные ученые из разных областей – и это не условный Вассерман, которого все двести раз видели, а значимые, интересные профессионалы не на хайпе. Наука тоже может быть формой самовыражения – разбираясь с проблемами квантовой физики, можно познать себя. В 2014 году отчасти из-за собственных комплексов я ввел фитнес-косплей, на котором Халк и Дедпул выглядят канонично – в нем участвуют профессиональные спортсмены. Потому что когда мускулистых персонажей играют полные мальчики и девочки – это, конечно, мило, но хотелось показать и альтернативу. Сначала вся команда была против, да и у меня были опасения, что люди начнут обижаться. Но нет, большое количество ребят из тусовки косплееров перестали есть сладкое и записались в зал, начали потихоньку, но уверенно меняться. Этот конкурс растет, в него приходят и те, кто еще на прошлом фестивале был не в спортивной форме. Будет традиционный конкурс косплея, стенды с декорациями – это тоже форма самовыражения. Занимаясь этим, участники получают огромное количество навыков, а некоторые в итоге меняют скучные офисы на творческую работу, например, создают декорации в театре или кино, шьют костюмы, уходят в актерское мастерство, находят себя.