Сразу три петербургских школьника получили 300 баллов за ЕГЭ. Это абсолютный рекорд города

Впервые за всю историю проведения Единого государственного экзамена сразу три петербургских выпускника получили по 300 баллов. «Стобальниками» и абсолютными рекордсменами Петербурга стали ученики, сдавшие экзамен по профильной математике, физике, русскому языку и информатике.

«Три юных богатыря», как называют петербургских школьников в Комитете по образованию, получили максимальные оценки одновременно по трем предметам. Отличниками экзамена стали выпускник лицея № 101 Выборгского района Леон Галстян, который получил наивысший балл по русскому языку, профильной математике и информатике, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 Никита Абрамов, выполнивший на максимальный балл задания по аналогичным предметам, а также выпускник школы № 200 Красносельского района Михаил Сизов, который набрал по сто баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и физике, что стало первым абсолютным городским рекордом.

«Впервые за всю историю проведения в Санкт-Петербурге государственной итоговой аттестации сразу три выпускника стали 300-балльниками, то есть получили максимальные оценки одновременно по трем предметам. Примечательно, что в России в этом году только 30 человек из 780 тысяч в ходе основного периода смогли получить по 300 баллов на ЕГЭ. Таким образом, 10% от общего количества 300-балльников в стране были подготовлены в Санкт-Петербурге», — поделились радостью в городском Комитете по образованию.

Напомним, перед началом проведения Единого государственного экзамена «ВКонтакте» запустила приложение «Результаты ЕГЭ», с помощью которого можно не только увидеть заветный цифры, но и поделиться ими с друзьями. В марте 2018 года депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена. «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий», — предлагали тогда депутаты.