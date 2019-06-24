Петербургские ученые разработали робота-геолога для лунных миссий

Петербургские ученые совместно со специалистами из Москвы разработали проект мобильного робота-геолога, который в будущем может участвовать в лунных миссиях — его шасси подойдет для «роботов-помощников на стадии построения лунной базы».

Авторами робота-геолога стали конструкторы Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) и ученые из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН). Проект оснащен оборудованием для проведения лунных исследований, каротажно-буровой установкой и комплектом шасси, который выдержит нагрузку, необходимую для постройки базы на Луне.

«Совместно с Институтом геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН под их задачи геологических исследований Луны в ЦНИИ РТК разработан проект мобильного робота-геолога, оснащенного большим количеством научного оборудования для проведения исследований на Луне, в том числе и каротажно-буровой установкой», — рассказал ТАСС директор петербургского ЦНИИ робототехники Александр Лопота. Он также отметил, что шасси автоматического геолога подойдет «для мобильных роботов-помощников на стадии построения лунной базы».

Напомним, ранее в ходе проведенных измерений марсоход Curiosity NASA обнаружил поразительно высокое количество метана в марсианском воздухе, газ, который на Земле обычно производится живыми существами. А петербургские ученые разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способного обеспечить управляемый полет на протяжении 10 лет.