Роскосмос разработал этический кодекс, который запрещает космонавтам материться

Роскосмос подготовил «Кодекс профессиональной этики космонавтов Российской Федерации» - документ находится в процессе публичного обсуждения до 5 июля, но пока официально не принят.

Кодекс направлен на повышение «эффективности осуществления космонавтов своей деятельности» и на «укрепление в обществе авторитета космонавтов» и «сохранение традиций отряда космонавтов». Документ содержит основные правила поведения космонавтов, невыполнение которых, может повлиять на продвижение по службе.

Например, космонавт должен избегать «использования нецензурной лексики», «некорректного поведения в соцсетях», публичных оценок своей деятельности и деятельности Роскосмоса.

Также космонавт должен не разглашать гостайну, вести здоровый образ жизни, быть независимым от политических партий, в том числе иностранных, принимать в рамках своих полномочий меры по предупреждению коррупции и, конечно же, одеваться в соответствии с деловым стилем.

Ранее Роскосмос отказался от идеи сформировать отдельный женский отряд космонавтов - решение не было принято из-за нехватки кандидаток.