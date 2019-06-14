В Санкт-Петербургском государственном университете открывается факультет математики и компьютерных наук, ориентированный на выпуск специалистов-практиков. По трем направлениям бакалавриата, «Математика», «Современное программирование» и «Математика, алгоритмы и анализ данных» будут готовить программистов, аналитиков и исследователей, которые смогут заниматься наукой и создавать новые технологии.

Проект стал возможен при участии «Яндекса», международного проекта по разработке инструментов программирования JetBrains и компании «Газпромнефть». Студенты нового факультета будут изучать все направления современной математики, кроме того специалисты начнут вести курсы по анализу данных, машинному обучению и другим областям компьютерных наук — учащиеся смогут изучать программу и самостоятельно реализовывать учебные проекты под руководством специалистов-практиков.

Появление факультета, который начнет обучать студентов уже в сентябре этого года, необходимо для того, чтобы в стране появилось больше специалистов, ориентированные на практическое применение полученных знаний. На младших курсах основной дисциплиной станет математика, на старших у студентов появится возможность выбрать область специализации — алгоритмы и обработка данных, машинное обучение и прикладная математика, а также разработка фундаментальных проектов.

«Сейчас знания накапливаются не только в вузах и научных центрах, но и в технологических компаниях. Мы очень рады, что в Петербургском университете появится факультет, где ученые и практики будут работать вместе и готовить следующее поколение программистов и исследователей, которые будут создавать новые технологии», — отмечает генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина.

В 2019 году на бюджетные места в бакалавриат будет зачислено 100 человек, в магистратуру — 25, а также возможно обучение на платной основе. Сообщается, что абитуриенты с высокими баллами могут рассчитывать на специальные стипендии от партнеров.

Напомним, ранее стало известно, что выпускникам российских университетов перестанут выдавать бумажные дипломы. Привычные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты. Изменения вступят в силу повсеместно уже к 2021 году — по мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.