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Шишкин-Хокусай, Линор Горалик, Юрий Сапрыкин выступят на фестивале Kultorial в «Севкабель Порту»

21 и 22 июня в пространстве «Севкабель Порт» пройдёт бесплатный фестиваль гуманитариев Kultorial. Известные художники, кураторы, писатели, поэты и музыканты обсудят главные темы и тренды в области искусства, литературы, театра и кино. Kultorial — это первый в России фестиваль, посвященный исключительно гуманитарным знаниям, в котором лекции сочетаются с выступлениями групп «Обе Две» и «Комсомольск», а также композитора Миши Мищенко и поэта Ильи Мазо. «Собака.ru» узнала программу фестиваля.

В первый, вступительный день 21 июня под открытым небом с лекцией выступит журналист и основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин,  а также пройдет Фестиваль поэзии «Маяк». Вечер завершится концертом Илья Мазо (ИльяМазо). 

Программа второго, основного, дня 22 июня разбита на 4 блока: «Искусство», «Драма», «Литература» и «Музыка». 

Блок «Искусство»

Дискуссия «Живое и мёртвое. Александр Шишкин-Хокусай на Венецианской биеннале»
Александр Шишкин-Хокусай, художник, экспонент Российского павильона на Венецианской биеннале в этом году
Модератор: Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея Олеся

Катя Бочавар, куратор и художница
Лекция «Кросс-дисциплинарность в современном искусстве. Выставки-блокбастеры на стыке жанров»

Катарина Лопаткина, кураторка, независимая исследовательница
Лекция «Сёстры по искусству. Художницы в поисках собственного языка».

Блок «Драма»

Василий Бархатов, театральный режиссер
Лекция «Как полюбить оперу? Инструкция Василия Бархатова»

Вера Мартынов, художник и режиссер
Лекция «Духовный общепит»

Роман Супер, журналист, документалист
Лекция «Документальное кино как способ познания собственной страны. На примере фильма «Север рядом»

Блок «Литература»
Марина Кацуба, поэт, продюсер
Музыкально-поэтический перформанс «Девять слов»

Кирилл Кобрин, историк, писатель, журналист
Лекция «Medlenno.com: Что такое проза в эпоху сериалов»

Линор Горалик, писательница, поэтесса, эссеист
Лекция «День сатаны и амбалы в поросятнике. Как устроен проект PostPost.Media?»

В блоке «Музыка» выступят группы «Обе Две», «Комсомольск» и композитор Миша Мищенко.

​Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Kultorial»
21 и 22 июня
«Севкабель Порт»
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Автор: Александра Генералова
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