Шишкин-Хокусай, Линор Горалик, Юрий Сапрыкин выступят на фестивале Kultorial в «Севкабель Порту»

21 и 22 июня в пространстве «Севкабель Порт» пройдёт бесплатный фестиваль гуманитариев Kultorial. Известные художники, кураторы, писатели, поэты и музыканты обсудят главные темы и тренды в области искусства, литературы, театра и кино. Kultorial — это первый в России фестиваль, посвященный исключительно гуманитарным знаниям, в котором лекции сочетаются с выступлениями групп «Обе Две» и «Комсомольск», а также композитора Миши Мищенко и поэта Ильи Мазо. «Собака.ru» узнала программу фестиваля.

В первый, вступительный день 21 июня под открытым небом с лекцией выступит журналист и основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, а также пройдет Фестиваль поэзии «Маяк». Вечер завершится концертом Илья Мазо (ИльяМазо).

Программа второго, основного, дня 22 июня разбита на 4 блока: «Искусство», «Драма», «Литература» и «Музыка».

Блок «Искусство»



Дискуссия «Живое и мёртвое. Александр Шишкин-Хокусай на Венецианской биеннале»

Александр Шишкин-Хокусай, художник, экспонент Российского павильона на Венецианской биеннале в этом году

Модератор: Олеся Туркина, ведущий научный сотрудник Русского музея Олеся

Катя Бочавар, куратор и художница

Лекция «Кросс-дисциплинарность в современном искусстве. Выставки-блокбастеры на стыке жанров»