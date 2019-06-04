Петербургские ученые разработали двигатель, способный обеспечить десятилетний космический полет
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали опытный образец ракетного двигателя для космических аппаратов, способного обеспечить управляемый полет на протяжении 10 лет. Долговечность разработки определяется благодаря контролированию тяги, что значительно экономит топливо.
В основе двигателя лежит технология ускорения ионов — электронное поле обеспечивает их движение до десятков километров в секунду. Отмечается, что двигатель с такими характеристиками универсален по отношению к топливу, что позволяет совершать дозаправки во время экспедиций, не перегружая корабль и не сокращая время пребывания в космосе.
«Ученые СПбПУ разработали ракетный двигатель для космических летательных аппаратов, основанный на ускорении ионов в новой конструкции. Большая скорость факела позволяет получать требуемую тягу, экономно расходуя массу рабочего вещества. Поэтому его должно хватить для управления полетом аппарата на десяток лет и более», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
В СПбПУ также отмечают, что используемая в разработке технология универсальна для любых объектов — нужно только сформировать заряженную частицу и ускорить ее электрическим полем. «Для этого может подходить довольно широкий круг рабочих веществ, в том числе газов, жидкостей, твердых тел. Необходимые технологии можно моделировать и апробировать в больших вакуумных камерах на Земле», — добавляют они.
Напомним, ранее ученые из петербургского политехнического университета создали нейросеть, которая делает расчеты, необходимые для 3D-печати металлических изделий и проанализирует качество получаемых деталей. А ученые из СПбГЭТУ ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения.
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