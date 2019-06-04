Петербургские ученые разработали двигатель, способный обеспечить десятилетний космический полет

В основе двигателя лежит технология ускорения ионов — электронное поле обеспечивает их движение до десятков километров в секунду. Отмечается, что двигатель с такими характеристиками универсален по отношению к топливу, что позволяет совершать дозаправки во время экспедиций, не перегружая корабль и не сокращая время пребывания в космосе.

«Ученые СПбПУ разработали ракетный двигатель для космических летательных аппаратов, основанный на ускорении ионов в новой конструкции. Большая скорость факела позволяет получать требуемую тягу, экономно расходуя массу рабочего вещества. Поэтому его должно хватить для управления полетом аппарата на десяток лет и более», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В СПбПУ также отмечают, что используемая в разработке технология универсальна для любых объектов — нужно только сформировать заряженную частицу и ускорить ее электрическим полем. «Для этого может подходить довольно широкий круг рабочих веществ, в том числе газов, жидкостей, твердых тел. Необходимые технологии можно моделировать и апробировать в больших вакуумных камерах на Земле», — добавляют они.

Напомним, ранее ученые из петербургского политехнического университета создали нейросеть, которая делает расчеты, необходимые для 3D-печати металлических изделий и проанализирует качество получаемых деталей. А ученые из СПбГЭТУ ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения.