Петербургский школьник Руслан Магдиев получил первую премию Американского математического общества — он стал первым награжденным за 30 лет участия России во всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных работ школьных Intel ISEF. Эксперты называют это «редчайшим случаем», когда первую премию в математической секции получил не американец.

Руслан Магдиев удостоен первой премии Американского математического общества за исследование «Геометрия геодезических в дискретной группе Гейзенберга». Гейдар Мамедов получил премию третьей степени за доказанное утверждение гипотезы Столиннгса в группах кос. Работа Алексея Кривовичева и Даниила Кудрявцева «Геометрические и алгебраические свойства групп твинов» удостоилась почетной грамоты Американского математического общества.

Все четверо награжденных — учащиеся Лаборатории непрерывного математического образования при школе № 564 в Петербурге. В общей сложности на всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных работ школьников Intel ISEF было показано 23 работы-триумфатора шести разных отборочных этапов. Сам Intel ISEF называют «малой Нобелевкой» — в жюри заседают обладатели Нобелевской премии, а многие участники смотра в будущем и сами получают престижную награду.

Напомним, двое молодых ученых из петербургского университета СПбГЭТУ ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста собак. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения. Ранее ученые из Петербургского политехнического университета создали нейросеть, которая делает расчеты, необходимые для 3D-печати металлических изделий и проанализирует качество получаемых деталей.