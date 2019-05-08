Видео дня: студенты ИТМО создали робота-гуманоида и научили играть на блок-флейте

В лаборатории молодежной робототехники петербургского университета ИТМО создали нового робота-гуманоида и научили его играть на блок-флейте — обычно именно с нее начинается знакомство будущих флейтистов в начальных классах музыкальной школы. Обученный робот по имени Эльза даже дала свой первый концерт на публике — вместе с сотрудником лаборатории Дмитрием Харлапенко Эльза исполнила струнно-духовой дуэт. Посмотрите, как она умеет импровизировать!

Первое выступление Эльзы прошло на национальном туре всемирного соревнования робототехнического творчества RoboCup-2019 в Томске. Для выступления был придуман номер, основанный на дуэте человека и робота, а также импровизации и перформансе — используя технологию машинного обучения, Эльза на слух воспринимала игру человека и подбирала подходящий аккомпанемент на основе пентатоники. Так, после обработки последовательности и генерации мелодии робот может составить полноценный дуэт человеку.

«Внутренний мир» Эльзы — несколько загруженных MIDI-файлов, среди которых музыкальная тема из «Пиратов Карибского моря» и «Ода к радости» Бетховена. Исполнение мелодий на флейте запускается роботом автоматически после проигрывания гитаристом нескольких стартовых аккордов. Позволяют воспроизводить мелодии пневматические механизмы, подающие воздух клапаны, технологии машинного зрения и обучения. Поработали и над стилем новой подопечной, превратив ее в фарфоровую куклу из музыкальной шкатулки эпохи Барокко.

Напомним, ранее ученые петербургского университета ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак. Никакого живодерства, от четвероногих питомцев потребуются только фотографии — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста собак. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения.