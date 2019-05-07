Петербургские ученые предложили использовать собак для обучения нейросетей

Двое молодых ученых из петербургского университета СПбГЭТУ ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак. Никакого живодерства, от четвероногих питомцев потребуются только фотографии — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста собак. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения.

В ЛЭТИ уже давно ведутся разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения. По словам доцента кафедры автоматики и процессов управления Дмитрия Каплуна, подобные инструменты широко применяются в технологии компьютерного зрения, которая используется для распознавания объектов. Уже сейчас нейросети могут отсканировать фотографию и распознать возраст изображенного на нем объекта — вне зависимости от пола и вида.

Искусственный интеллект может не только распознавать фотокарточки — так, на базе Политехнического университета успешно функционирует научно-исследовательская лаборатория, занимающаяся внедрением технологий машинного обучения в социальные сферы жизни. Среди проектов — информационная система, которая отслеживает необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи в режиме реального времени. Она высчитывает количество свободных мест в больницах города и находит необходимые для пациента лекарства.

«Например, технология машинного обучения может быть использована для регулирования транспортных потоков и пассажирских перевозок. Технологии автоматического распознавания используются в целях безопасности, когда камеры видеонаблюдения способны опознать человека. Насколько мне известно, данные технологии применяют в петербургской программе «Безопасный город»», — рассказал «Петербургскому дневнику» независимый эксперт в области программного обеспечения Максим Филиппов.

Напомним, ранее ученые из Петербургского политехнического университета создали нейросеть, которая делает расчеты, необходимые для 3D-печати металлических изделий и проанализирует качество получаемых деталей. А еще Google интегрировала в Play Market искусственный интеллект, который будет подбирать приложения персонально каждому пользователю.