Алексей Голоушкин расскажет в iD Club о том, что такое профессиональная астрология

Астролог с 25-летним стажем, преподаватель и практикующий психолог встретится со слушателями в рамках городского образовательного проекта iD Club от строительной компании Euroinvest Development. Лекция «Современная астрология: мифы и реальность» пройдет 22 апреля. Алексей Голоушкин расскажет про старинную и современную астрологию, про тех, кто такие астрологи на самом деле, чем они занимаются, какие задачи решают, и насколько профессиональная астрология отличается от обыденных представлений о ней.

Участие бесплатное

Если будущий слушатель – член iD Club, клиент или партнер компании Euroinvest Development, то запись проходит вне очереди по личному приглашению от компании. Во всех остальных случаях необходимо зарегистрироваться по промокоду #IDSOBAKA в разделе iD Club на сайте и обязательно вступить в группу проекта в VK. Регистрация открыта до 19 апреля 17.00.

Количество мест ограничено, поэтому 19 апреля в 19.00 в группе проекта VK будет проведен розыгрыш билетов: несколько человек, выбранных случайным образом, получат письмо с приглашением и указанием времени и точки сбора.

Проект iD Club от Euroinvest Development посвящен искусству, жизни в мегаполисе и вызовам нового времени. Компания создает «умные» жилые районы – iD-кварталы, такие как ЖК iD Murino, где на территории общественных пространств для соседей будут проходить культурно-образовательные события.

idmurino.ru