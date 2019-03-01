В новом пространстве Nautilus Space на Васильевском острове открылась выставка PROКОСМОС «Межпланетные путешествия», на которой вместе музейными экспонатами покажут мультимедийные инсталляции. На территории в 1200 квадратных метров петербуржцы увидят автоматические межпланетные станции «Луна-3» и «Луна-16», устройство для забора грунта на Луне и Венере, макет лунной базы и первый марсоход. В зоне VR гости увидят как играют в бадминтон на международной космической станции, совершат путешествие по солнечной системе и увидят редкие панорамы Марса, снятые с помощью марсохода NASA Curiosity. Экспонаты для петербургской выставки привезли из Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и московского Музея космонавтики.

Выставка работает с 01 марта по 10 мая 2019 года, ежедневно с 10:00 до 20:00

Пространство Nautilus

16-я линия Васильевского острова, 83

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