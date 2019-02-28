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В Совете федерации предложили создать приложение для увеличения рождаемости

В Совете федерации по социальной политике предложили разработать приложение, «формирующие позитивное репродуктивное поведение и пропагандирующие традиционные семейные ценности».

В молодежную среду такие геймифицированные приложения планируют внедрять через блогосферу, обращаясь к ее национальным лидерам. На заседании также предложили обследовать молодоженов на бесплодие. 

Андрей Бронецкий, генеральный директор дейтингового приложения "Мамба" сомневается, что  данное приложение сможет войти в молодежный тренд. «С другой стороны, все зависит от качества выполнения», — отметил Броницкий.

На данный момент, в министерствах, которым было предложено заняться разработкой сервиса, никак не комментировали эту инициативу.

 

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