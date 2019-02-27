Российским ученым перестали выплачивать гранты на исследовательские проекты

Российский научный фонд (РНФ) приостановил перечисление средств на исследовательские проекты, которые ведут ученые России. Проблемы финансирования связаны с тем, что в фонд перестали поступать бюджетные деньги — имущественный взнос государства.

Всего удержано 7,3 млрд рублей, которые заложены в закон о бюджете. Сейчас РНФ прилагает все усилия для скорейшего разрешения сложившейся ситуации, но точной информации о сроках перечисления необходимых средств пока нет.

«Уведомления по соответствующим грантовым соглашениям направлены в адрес организаций и руководителей проектов. Фонд возобновит перечисление средств грантов после поступления в Фонд субсидии, предусмотренной Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в качестве имущественного взноса Российской Федерации в Российский научный фонд», — передает «Интерфакс» сказанное в пресс-службе фонда.

Глава фонда Александр Хлунов оправил разъяснительное письмо в адрес университетов и научных организаций. В нем говорится, что взнос должен быть перечислен после заключения соглашения между Министерством науки и высшего образования России и РНФ, но оно еще не подписано.