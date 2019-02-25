Митя Харшак и Андрей Люблинский покажут работы своих студентов-дизайнеров из «Вышки»
В прошлом году в петербургском филиале НИУ «Высшая школа экономики» открылась Школа дизайна, его возглавил дизайнер, издатель журнала «Проектор» и куратор международных выставок плаката Митя Харшак. После первого семестра Школа проводит день открытых дверей на неожиданной площадке — не в университете, а в креативном пространстве «Бертгольд-центр», где гости посмотрят выставку плакатов студентов-первокурсников, дизайн-перфоманс, а также поучаствуют в мастер-классе по печати гравюры под руководством художника Юрия Штапакова.
Все плакаты созданы под руководством преподавателей «Вышки» — Андрея Люблинского, Рии Таволги и Мити Харшака. На выставке вы сможете задать вопросы не только преподавателям (что, в общем, не в диковинку), но и студентам — узнать из первых уст о том, каково учиться в Школе дизайна «Вышки».
В воскресение 3 марта в 17:00 состоятся выступления ведущих преподавателей Школы:
Андрей Люблинский: Trashman. Research
В ходе лекции будет показана коллекция пиктограмм, изображающих человека, бросающего мусор в корзину, включающая в себя более 500 изображений, собранных в период с 1997 по 2009 год Этот материал позволил провести иконографическое исследование знака «человек бросающий».
Рия Таволга: «Кому и как, а главное зачем быть дизайнером?»
Трансформация отношений с профессией длинной в 17 лет.
Митя Харшак: «Траблы и факапы дизайнерской практики. Худшие работы Мити Харшака, выполненные самостоятельно и в сотрудничестве с коллегами».
В практике каждой студии есть работы, которые не выкладываются в портфолио. Несколько скелетов в шкафу есть и у нас.
В Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики» в Петербурге открыты два профиля — Коммуникационный дизайн и Дизайн среды. Обучение построено на проектном подходе и тесном взаимодействии с ведущими профессионалами индустрии.
Открытие 1 марта в 19:00
«Бертгольд-центр» Гражданская улица 13-15.
Вход на открытие по регистрации: https://hsedesignspb.timepad.ru/event/917414/
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