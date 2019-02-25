Митя Харшак и Андрей Люблинский покажут работы своих студентов-дизайнеров из «Вышки»

В прошлом году в петербургском филиале НИУ «Высшая школа экономики» открылась Школа дизайна, его возглавил дизайнер, издатель журнала «Проектор» и куратор международных выставок плаката Митя Харшак. После первого семестра Школа проводит день открытых дверей на неожиданной площадке — не в университете, а в креативном пространстве «Бертгольд-центр», где гости посмотрят выставку плакатов студентов-первокурсников, дизайн-перфоманс, а также поучаствуют в мастер-классе по печати гравюры под руководством художника Юрия Штапакова.

Все плакаты созданы под руководством преподавателей «Вышки» — Андрея Люблинского, Рии Таволги и Мити Харшака. На выставке вы сможете задать вопросы не только преподавателям (что, в общем, не в диковинку), но и студентам — узнать из первых уст о том, каково учиться в Школе дизайна «Вышки».

В воскресение 3 марта в 17:00 состоятся выступления ведущих преподавателей Школы:

Андрей Люблинский: Trashman. Research

В ходе лекции будет показана коллекция пиктограмм, изображающих человека, бросающего мусор в корзину, включающая в себя более 500 изображений, собранных в период с 1997 по 2009 год Этот материал позволил провести иконографическое исследование знака «человек бросающий».

Рия Таволга: «Кому и как, а главное зачем быть дизайнером?»

Трансформация отношений с профессией длинной в 17 лет.

Митя Харшак: «Траблы и факапы дизайнерской практики. Худшие работы Мити Харшака, выполненные самостоятельно и в сотрудничестве с коллегами».

В практике каждой студии есть работы, которые не выкладываются в портфолио. Несколько скелетов в шкафу есть и у нас.

В Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики» в Петербурге открыты два профиля — Коммуникационный дизайн и Дизайн среды. Обучение построено на проектном подходе и тесном взаимодействии с ведущими профессионалами индустрии.

Открытие 1 марта в 19:00

«Бертгольд-центр» Гражданская улица 13-15.

Вход на открытие по регистрации: https://hsedesignspb.timepad.ru/event/917414/