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В начальных школах России начнут преподавать программирование

Школьники в российских школах с начальных классов начнут изучать программирование. Поправки в концепцию преподавания утвердило министерство просвещения. 

Основы создания кодов включат в курс математики. Сейчас эти навыки начинают преподавать в пятом классе на уроках «Информатики».

Все детали нововведений утвердят в Федеральном государственном образовательном стандарте. Если документ примут в 2019 году, то уже в 2020-2021 годах программирование появится в начальных школах. 

Также предполагается, что с первого класса дети начнут использовать компьютер при изучении других предметов. Их будут учить набирать текст, искать информацию, создавать анимацию и работать с данными. 


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Автор: sobaka
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