СПбГУ предлагает петербуржцам поучаствовать в психологических экспериментах

В СПбГУ началась «Неделя когнитивных экспериментов», сообщают психологи. С 5 по 9 февраля петербуржцам предлагают принять в них участие. Взамен ученые предлагают бесплатные лекции.

Эксперименты помогут специалистам понять, как современный человек относится к поступающей извне информации. А в рамках лекций Алексей Стародубцев расскажет о сознательном контроле мыслей, а Валерия Гершкович объяснит, как сознание ворует чужие идеи. Мероприятия пройдут 6 и 8 февраля соответственно.

Также всю неделю будет открыта выставка о том, как сознание ошибается. Зарегистрироваться на мероприятия и эксперименты можно здесь, выбрав дату и время.