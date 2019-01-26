Видео дня: целое семейство краснокнижных амурских тигров впервые (!) попало на видео

Амурские тигры, занесенные в Красную книгу, попадают в объектив фотоловушек довольно часто. Однако понаблюдать за целым семейством ранее никому не удавалось. Специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморье опубликовали редкую хронику — целое семейство краснокнижных амурских тигров, состоящее из матери и четырех тигрят, мирно проводит время на вершине горы — впервые на видео.

Перед объективом фотоловушки тигрята выясняли, кто главный, отрабатывали навыки, полученные от матери, играли друг с другом, пока сама тигрица, вероятно, охотилась. Как сообщает РИА «Восток-Медиа», специалисты национального парка смогли не только понаблюдать за редким явлением, но и определить возраст тигрят, а также идентифицировать самку амурского тигра, оказавшуюся под прицелом видеокамеры.

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