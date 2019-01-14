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ИТМО обжалует отказ в аккредитации факультета среднего профессионального образования

В конце декабря 2018 года университету ИТМО отказали в государственной аккредитации образовательной деятельности по программе среднего профессионального образования. Представители вуза сообщают, что уже готовят необходимые документы, чтобы обжаловать этот отказ. 

В настоящий момент по этой программе  «Информатика и вычислительная техника» обучается около 600 человек. Так как в университете есть только одна образовательная программа среднего профессионального образования, студенты не могут просто перевестись на другое направление внутри ИТМО. Руководство вуза рекомендует им либо перевестись в другое образовательное учреждение на аналогичную специальность, либо сдать ЕГЭ и уже в 2019 году поступить на бакалавриат в ИТМО. 

Напомним, в октябре университет ИТМО попал в список лучших вузов мира по версии американского издания U.S. News & World Report.


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