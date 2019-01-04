В Ленобласти заметили птицу вида водяной пастушок, которая занесена в красную книгу
Редкая птица вида водяной пастушок, которая занесена в Красную книгу Ленобласти, впервые с 1974 года была замечена петербургскими орнитологами в Волосовском районе. Восторг исследователей вызвал и тот факт, что птица оказалась зимующей — по их словам, ее и летом «днем с огнем не сыскать». Орнитологам удалось сделать фотографии редкой пташки.
«Сегодня мы совершили еще одно открытие. Произошла первая за всю историю зарегистрированная встреча в Ленинградской области зимующего водяного пастушка. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу Ленинградской области, его и летом «днем с огнем не сыскать» ввиду редкости и особой скрытности. А здесь еще и зимующая птица!», — поделился событием орнитолог Вячеслав Заметня на своей странице в социальной сети.
Заметня отметил, что птицу видели и ранее, но в гораздо более южном районе — в национальном парке «Себежский» Псковской области в феврале 2018 года ее заметила группа орнитологов-любителей под руководством Е. С. Преображенской. «Это гораздо южнее нашего наблюдения и получается, что открыта самая северная на данный момент зимовка в регионе водяного пастушка. До этого в Ленинградской области В. А. Москалев встретил одного водяного пастушка на Раковых озерах 27 октября 1974 — это пока наиболее поздняя из известных дат пребывания пастушка для Ленинградской области. Обязательно продолжим наблюдения за этой редкой зимующей у нас птицей», — отметил орнитолог.
Вид водяной пастушок был открыт в 1758 году — это небольшая водная птица семейства пастушковых, гнездящаяся на болотах и в тростниковых зарослях в Европе и Азии. Скрытная птица, ведущая преимущественно ночной образ жизни. На территории России птицы появляются тогда, когда лед уже полностью растаял — в Краснодарском крае это середина-конец марта, в Ленинградской области, Западной Сибири и на Алтае — первая половина мая. Таким образом, обнаружение водяного пастушка в первых числах января действительно необычное явление и специалисты делают вывод, что на данный момент открыта самая северная зимовка птицы.
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