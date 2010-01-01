Математика снова становится модной. А математик из Петербурга — это еще и уважаемый бренд. Про фанатов формул и уравнений снимают фильмы и сериалы, их завлекают к себе на работу нефтяники и крупнейшие торговые сети. Что может быть общего у математических моделей, скважин и клиентов в ритейле — разбирались в вопросе вместе с молодыми петербургскими учеными.
Команды СПбГУ и ИТМО становятся победителями чемпионата мира по программированию ACM/IC PC чаще представителей Стэнфорда и Гарварда. И престижные награды Института Клэя в нынешнем году снова достались петербургским ученым, которые дальше других продвинулись в решении задач, оставшихся после доказательства гипотезы Пуанкаре.
Неудивительно, что научное сообщество выбрало Петербург местом проведения в 2022 году Международного конгресса математиков. На этом престижном мероприятии, которое проходит раз в четыре года, вручают «математические Нобелевки» — медали Филдса. И до сих пор Россия принимала этот «мундиаль» только однажды — в 1966 году.
Почему игры чистого разума столь развиты в Северной столице? Насколько они далеки от жизни?
Мы обратились в Междисциплинарную исследовательскую лабораторию СПбГУ, носящую имя основоположника петербургской математической школы П. Л. Чебышева, чтобы узнать, чем занимается современная математическая наука, какое применение находят исследования в повседневной жизни, где особо востребованы математики после окончания университета, а также останутся ли они увлеченными (чуть безумными) теоретиками или будут успешно решать свои жизненные задачи, при этом занимаясь любимым делом.
Лабораторию основал в 2010 году и до сих пор возглавляет Станислав Смирнов — филдсовский лауреат, профессор Женевского университета и Сколтеха, ленинградец, окончивший СПбГУ, а потом аспирантуру Калифорнийского технологического университета. Он стажировался в Принстоне, Йеле и Бонне, получил степени, звания, награды, но вернулся и трудится в Петербурге. По его словам, когда мы говорим о современной цифровой экономике, то надо понимать, что это направление требует не только программистов, но и математиков, так как бóльшая часть современных технологий основана именно на этой науке.
На базе современной математики стало возможным выйти за рамки локальных расчетов, создавая модели для объектов инфраструктуры и даже вычисляя высокоточные прогнозы на будущее. К примеру, получение информации о покупателях через смартфоны, браузеры и транзакции позволяет бизнесу просчитывать будущие потребности клиентов на месяцы вперед и готовить под них специальные акции и предложения.
Интерес со стороны бизнеса за последние несколько лет позволил отечественной математической школе развиваться независимо от возможности государства выделять мегагранты на перспективные исследования.
Одаренные студенты лаборатории, которых «Газпром нефть» поддерживает грантовыми проектами в рамках программы «Родные города», последние несколько лет удерживают лидерство на ведущих международных соревнованиях. За последний год в копилке молодых петербургских математиков — золотая медаль в 41-м студенческом чемпионате мира по программированию, второе место на международной олимпиаде International Mathematics Competition, а также первые места на чемпионате по программированию VK Сup (среди 2736 команд из 52 стран мира).
И это позволяет набирать лучших студентов: за последние три года на образовательную программу «Математика» исследовательской лаборатории имени Чебышева СПбГУ удалось набрать больше призеров всероссийских олимпиад, чем на любую другую математическую программу в России, включая мехмат МГУ и матфак ВШЭ. В прошлом году на нее поступили сразу четыре победителя Международной математической олимпиады — это уникальный факт среди университетов мира.
Именные стипендии студентам и достойные зарплаты преподавателям и аспирантам позволяют ученым заниматься наукой с удовольствием, не тратя силы на подработки и репетиторство по вечерам. Грантовая поддержка от бизнеса помогла тому, что появилась возможность приглашать в Петербург самых ярких ученых, участвовать в зарубежных конгрессах, отправлять постдоков работать по обмену в других странах.
Поговорили с одним из руководителей лаборатории — Сергеем Тихомировым. Сергей Борисович — сам выпускник 239-й школы и матмеха, после него поработал в ведущих институтах мира от Лейпцига и Берлина до Тайпея и Рио-де-Жанейро, а теперь ведет занятия в лаборатории, и студенты слушают его открыв рот (смотрите фото).
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что будущее — за цифровизацией всех сфер жизни, от производства до искусства. Математика в этом процессе играет едва ли не ведущую роль и неотделима от программирования и машинного обучения.
Сегодня, чтобы добывать полезные ископаемые, требуются не только буровики и геологи, но еще и айтишники с математиками. Прежде чем добраться до нефти в недрах, им приходится решать множество уравнений с большим количеством неизвестных на основе огромного массива данных.
Рассмотреть геологическое строение пласта под землей невозможно. Даже разведочные скважины позволяют «увидеть» всего в радиусе 15 см вокруг них. Остальное нужно воссоздавать при помощи анализа закономерностей в данных, от точности которого зависит успешность всего проекта. Поэтому на помощь современным нефтяникам приходят математические модели. Они создаются на основе промысловых данных, полученных из разных источников — анализа сейсмики, геологоразведки, лабораторных исследований.
Процесс напоминает головоломку судоку: есть небольшой набор известных данных, а остальное нужно достроить самостоятельно. Только в отличие от самых сложных кроссвордов в данном случае объем знаний и неизвестных имеет соотношение примерно как большая цистерна и Азовское море. Несмотря на это, у современного нефтяника есть инструменты, позволяющие собирать в огромные цифровые модели целые нефтеносные бассейны размерами с регионы. Алгоритмы на основе Big Data находят закономерности в геологических сочетаниях и достраивают недостающую информацию.
Петербургские математики также участвуют в создании алгоритмов, которые применяются и на этапе расчетов оптимального расположения скважин и инфраструктуры для освоения нефтяного месторождения. Перебор сотен различных комбинаций параметров происходит по разработанному математическому алгоритму оптимизации, который позволяет не тратить время на расчет заведомо неэффективных вариантов. Вместо месяцев сложной работы специалиста программа за неделю предлагает несколько оптимальных планов добычи углеводородов. В будущем развитие этих технологий даст возможность разрабатывать сложные месторождения, считавшиеся нерентабельными.
На прогнозирование объемов добычи энергоресурсов с применением методов машинного обучения проводят всероссийские конкурсы. В Петербурге состоялся финал второго этапа конкурса Gazprom neft Smart Oil Contest, где на основе данных со скважин требовалось построить точную модель для предсказания получения нефти с месторождений. С ее помощью участниками был определен алгоритм для расчета объемов добычи углеводородов в течение полугода после смены оборудования на скважине.
Авторы лучших проектов приглашены в состав команды Научно-Технического Центра «Газпром нефти», которая разрабатывает программу самообучающегося цифрового помощника инженера-нефтяника. Основной функцией этой системы будет обработка больших статистических данных, собираемых с месторождений, для определения оптимальных технологических и экономических решений по добыче нефти.
В борьбе за лучшие технологии крупный промышленный бизнес начинает делать ставку на науку. Конкуренция за лучшие молодые кадры возрастает. Молодые в приоритете. К примеру, 22% всех сотрудников «Газпром нефти» — моложе 30 лет. В прошлом году после прохождения практики в компанию пришли на работу 380 студентов, аспирантов и выпускников российских вузов.
Инженер-исследователь в исследовательской
лаборатории им. П.Л. Чебышева
Я из Ухты, училась в обычной школе и мне нравилась математика. Когда перешла в технический лицей, поняла, что это мне действительно близко. Решила поступать на математико-механический факультет СПбГУ. Учеба там была непривычная: много загадочных наук слов и предметов, но зато погружение в этот таинственный мир математики стало именно тем, чего я хотела. В Лабораторию им. П.Л. Чебышева я попала как участник индустриальных проектов. Это новое направление деятельности лаборатории: в результате сотрудничества с разными компаниями появились исследования, которые задействуют математику в различных сферах — например, в нефтяной и телекоммуникационной. Я решила попробовать себя в этом — меня взяли. Если посмотреть на расписание лаборатории, то можно увидеть, что тут каждый день проходит очень много семинаров по различным темам, в том числе прикладным. И неважно, какие какие у тебя интересы: что-то тебя точно заинтересует. В лаборатории есть много молодых студентов, аспирантов, постдоков, с которыми можно обсудить разные вопросы. Здесь изучается не только фундаментальная наука, но и способы ее применения в жизни. Здорово, когда в одном месте есть сразу столько направлений деятельности. Мне нравится работать в Лаборатории. Сейчас работаю в лаборатории на полную ставку и преподаю студентам нового направления – «Современное программирование». Эта образовательная программа реализуется при поддержке компании Jetbrains. Туда набирают очень сильных студентов, интересующихся программированием.
4 курс образовательной программы исследовательской
лаборатории им. П.Л. Чебышева
Я училась в одном из петербургских математических лицеев, но в школьные годы не слишком интересовалась профильным предметом, и хотела стать архитектором. Поступив в соответствующий ВУЗ, поняла, что учат плохо и что товарищам неинтересно знать больше, чем пригодится для сдачи экзамена на нужный балл. Поэтому очень соскучилась по трудолюбивому коллективу учащихся с жаждой знаний, какой был в моей школе. Я узнала, что в СПбГУ открывается новая программа по математике и поступила на нее. Здесь умные одногруппники, которые учатся, потому что им это интересно, а не для галочки, и замечательные преподаватели, всегда готовые с удовольствием пообщаться с нами и что-нибудь объяснить.
В будущем я надеюсь продолжать заниматься наукой. Для начала хочу поступить в хорошую магистратуру: может быть здесь (в следующем году наша лаборатория открывает такую), а может быть за границей. Сейчас я занимаюсь двумя научными проектами. Первый — это поиск периодических режимов в системах с гистерезисом; грубо говоря, это задача об управлении терморегуляторами для инкубатора. Второй — аналоги теоремы Де Лю — Кацнельсона — Кахана на двумерном торе; это теоремы о том, что по ряду Фурье элементов узких функциональных классов нельзя догадаться о принадлежности этому классу.
4 курс, Исследовательская лаборатория им. П. Л. Чебышева
Я занимаюсь математикой уже десять лет, начиная со школы. О Лаборатории узнал из рекламы и обрадовался: есть хорошее место в нашем городе, ведь уезжать из дома мне не хотелось. Здесь видно, что руководству не все равно: нас отправляют на конференции, раздают гранты, устраивают конкурсы — например, конкурс стипендий от «Газпром нефти», который мне посчастливилось выиграть. Мне нравится заниматься наукой, продвигать человеческое знание. В будущем планирую поступить сюда же в магистратуру. У математика очень свободный график: можно работать в три часа ночи, а можно прийти в университет в двенадцать часов дня. Я себя не заставляю — занимаюсь наукой, когда душа просит. Математика для меня — чистое творчество, за которое еще и платят деньги.
3 курс, Исследовательская лаборатория им. П. Л. Чебышева
С пятого класса я занимался в математическом кружке в лицее 239 города Санкт-Петербурга и участвовал в различных олимпиадах по математике для школьников. В 11 классе попал на международную математическую олимпиаду IMO 2016 в составе сборной России и получил там золотую медаль. После школы основным вариантом для продолжения обучения был Матмех СПбГУ, мой выбор пал на недавно открывшуюся бакалаврскую программу при Лаборатории, о которой было много положительных отзывов от знакомых. Обучение проходит в соседних помещениях с исследовательской лабораторией, в которой настоящие ученые работают над своими исследованиями, что создает очень приятную атмосферу. После окончания бакалавриата, скорее всего, поступлю сюда в магистратуру, и, если будет получаться, хотелось бы заняться научной деятельностью.
В декабре в СПбГУ состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов стипендий и премий проекта «Математическая прогрессия». «Газпром нефть» реализует его в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» совместно с лабораторией им. П. Л. Чебышева. Целью проекта является привлечение талантливых в математике детей из регионов к обучению в ведущем вузе страны, а также поддержка молодых ученых и их исследований в области прикладной и теоретической математики.
Лауреатов премий определила конкурсная комиссия из сотрудников лаборатории им. П. Л. Чебышева и членов-корреспондентов Российской академии наук. Счастливыми обладателями именных стипендий и грантов стали 60 студентов СПбГУ и четверо молодых ученых лаборатории имени Чебышева. А это обещает новые яркие проекты, интересные исследования, возможность и дальше развивать свой талант в области прикладной и теоретической математики.
Сейчас талантливых специалистов начинают готовить буквально со школьной скамьи. «Умножая таланты» — организованный в Петербурге ежегодный интеллектуальный турнир по нефтегазовой тематике для старшеклассников. В нем участвуют школьники из Санкт-Петербурга, Тюмени, Ноябрьска, Муравленко, Ханты-Мансийска, Томска, Москвы, Оренбурга, Омска, а также поселков Ямала — Мыса Каменного и Нового Порта. В нынешнем году для участия в турнире зарегистрировалось 2600 школьников. Это очень много! Темы — реальные кейсы из практики нефтяников, которые иногда не по силам решить взрослым специалистам, — не пугают ребят.
Как раз сейчас в разных концах страны от Ямала до Москвы проходят отборочные этапы турнира. Лучшие команды из регионов приедут в феврале 2019 года в Петербург, чтобы биться в финале, а также принять участие в тренингах, посетить ведущие вузы, узнать в Научно-Техническом Центре «Газпром нефти», как добывают нефть с использованием самых современных научных методов.
Эти одаренные школьники со временем станут студентами (с высокой вероятностью — именно студентами СПбГУ и участниками программ в лаборатории имени Чебышева), а потом и сотрудниками крупнейших российских и зарубежных корпораций. Молодым математикам придется менять бизнес и развивать высокотехнологичную экономику. Такая вот самая точная наука, с которой не поспоришь.
Станислав Константинович, Санкт-Петербург завоевал право на проведение Международного математического конгресса в 2022 году. Мы знаем, что этот конгресс принято называть чемпионатом мира среди математиков. Почему?
Это скорее не чемпионат мира, а форум-собрание. И пожалуй, это самая старая научная конференция, которая регулярно проводится в мире, — первая была 130 лет назад в Чикаго. Конгресс проходит раз в четыре года, там вручают самые престижные математические премии. Долгое время это было одной из основных форм коммуникации профессионалов. Когда почта была медленной, все приезжали просто послушать доклады. Сейчас, конечно, можно прислать статью по e-mail или выложить в интернете, но все равно личное общение остается важным. Обычно конгресс посещает около 5000 человек. В этом году был в Рио-де-Жанейро, через четыре года пройдет в Петербурге, четыре года назад был в Сеуле. Так и переезжает с континента на континент.
Вы принимали активное участие в составлении заявки, почему выиграл именно Петербург?
Потому что наша заявка была самая лучшая. На самом деле в этот раз была очень сильная заявка от Парижа, и дошло до голосования, где каждый голос играл роль. Я думаю, помогло, что в Париже уже два раза был конгресс. Правда, первый раз, по-моему, уже 120 лет назад. В России он проводился только однажды, в 1966 году. Некоторые старшие коллеги помнят и говорят, что это был огромный шаг для математики – первая большая научная конференция после железного занавеса. Надеемся, что у нас будет не хуже.
Что победа означает именно для Петербургской математической школы, для университета?
Российская математика начиналась в Петербурге. Братья Бернулли, Эйлер приехали сюда 290 с небольшим лет назад. Петр I лично советовался с Лейбницем и Ньютоном, кого пригласить, чтобы основать Академию наук. Ему посоветовали одного из братьев Бернулли. За время, что прошло с тех пор, у нас появились огромные традиции. Чебышев, чье имя носит наша лаборатория, – яркий представитель, но было и много других: Марков, Ляпунов, во время войны – Конторович, Соболев. У нас по-прежнему хорошая математическая школа. Это отмечает и всю российскую математику в целом тоже.
Конгресс международный, и так совпало, что в следующем году вы открываете в лаборатории международную магистратуру. Расскажите про нее.
У нас в любом случае должна была быть наша магистратура, потому что сейчас заканчивают обучение первые бакалавры. Я надеюсь, что многие из них туда пойдут. Сейчас одна из идей, что должно быть больше мобильности у студентов и аспирантов, нужно, чтобы у нас были иностранные студенты. Появятся курсы на английском и французском языках. Кто-то из иностранцев, может, захочет на русском послушать, чтобы подучить язык. Собираемся начать рекламу и надеемся, что кто-то приедет из-за границы.
Международная магистратура, международные турниры. Что еще в ваших планах захвата мира?
Аспирантура, наверное. Понимаете, математика абсолютно интернациональна. Это, может быть, одна из самых конвертируемых профессий и самая конвертируемая наука. Конечно, национальные традиции есть. Во Франции была группа Бурбаки. Это до сих пор сказывается на том, как занимаются математикой во Франции. В России были большие традиции связи математики с промышленными или практическими задачами, поэтому у нас большинство абстрактных исследований строятся снизу с каких-то примеров.
Математический конгресс — это скорее фундаментальная наука или практическая?
Исторически, если вы посмотрите на труды старых ученых, в основном фундаментальная. Но сейчас активно обсуждается, что нужно увеличить просветительский аспект и больше уделять внимания приложению математики. Обычно прикладных тем касаются 10% докладов, но обсуждается, что их должно быть ровно половина. Это очень хороший вопрос, как найти правильную линию, чтобы комбинировать чистую науку и прикладную.
Международный математический союз обсуждает, как поменять программу, чтобы быть более интересным не только для математиков, но и для широкой публики. Наше правительство обещало отменить визы для математиков, как для футбольных болельщиков. Надеюсь, многие приедут. Кстати, понадобятся волонтеры, я надеюсь, что кто-то из наших студентов поучаствует. Это на самом деле интересно, можно походить на лекции, с кем-то познакомиться.
Мне кажется, что современный мир очень интересен для тех, кто изучает научные специальности. Математики могут доказывать важные вещи в науке и работать в компаниях, занимаясь практическим делом. Так держать!
За последние двадцать лет благодаря развитию технологий мир очень изменился. Очевидно, что перед наукой стоят новые задачи. А чем занимается современная математика?
Сегодня математика, как и раньше, ищет истину. Конечно, сегодня в мире жизнь течет гораздо быстрее и все вокруг меняется. Так и в математике: стремительно обновляется инструментарий и внешний вид. Например, в наш обиход ворвались компьютеры: с одной стороны, мы стали лучше проводить вычисления, с другой — возникли новые области изучения, скажем, анализ данных. Сегодня компьютеры позволяют получить четкий результат, или произвести набор вычислений, которыми раньше занимались целые отделы и даже научно-исследовательские институты. Я очень часто использую компьютер в своей научной деятельности, хотя у меня есть много коллег, которые делают всю свою работу «на бумаге». Но главное изменение, которое принесли современные технологии это скорость общения, сейчас мы на следующий день узнаем об открытиях совершенных на другом конце земли. Это позволяет развивать науку значительно быстрее.
В какой области работаете вы в рамках лаборатории им. П. Л. Чебышева?
В области дифференциальных уравнений и математической физики, что сейчас востребовано в рамках взаимодействия нашей лаборатории с «Газпром нефтью». Одна из проблем, которую мы изучаем,— так называемые «вязкие пальцы». У нас даже есть небольшая лаборатория, в ней на базе толстых стекол и различных жидкостей можно посмотреть какие процессы происходят в нефтеносном пласте. Причудливые узоры в форме «снежинки», по научному и называются вязкими пальцами. При разработке месторождения из глубоких пластов есть риск получать воду вместо нефти, которая распространяется в зоне скважин по схеме «снежинки», возникающей в результате неустойчивости процесса вытеснения нефти. Вопрос явления под названием «вязкие пальцы» остро стоит не только перед промышленностью, но и перед фундаментальной наукой, и я очень рад, что мои исследования оказываются интересны индустрии прямо сейчас. Поэтому мне нравится называть прикладную математику индустриальной.
Есть мнение, что в математике мы потеряли первые позиции по сравнению с остальными развитыми странами, как и других областях. Как обстоят дела с этой наукой в России?
Когда говорят, что математика «просела», зачастую имеют в виду «отток мозгов». Многие люди, которые уезжали в 90-х гг., сейчас возвращаются обратно, и кто-то даже в нашу Лабораторию. У нас все сотрудники проводили какое-то время за границей, преподаватели имеют зарубежный опыт, многие вернулись, чтобы работать специально в этой программе. Сейчас математика в России — это очень живая область. Есть еще один аспект, не менее важный и огорчительный: «мозги» не уезжают, они просто не появляются. Студентам и аспирантам надо на что-то жить: многие начинают работать, и это всегда отражается на науке. В лаборатории им. П. Л. Чебышева есть именные стипендии от проекта «Математическая прогрессия», который входит в программу «Родные города» компании «Газпром нефть», что позволяет способным молодым ученым посвятить себя математике, не думать о заработке на стороне. Кроме прочего, студенты чувствуют себя нужными, и поэтому остаются в науке. Ведь помимо финансов, очень важно ощущение уверенности и понимание того, что после сложной многолетней учебы ты будешь востребован. Надо сказать, мы делаем конкретные работы именно для «Газпром нефти»: наше взаимодействие демонстрирует связь науки и бизнеса, что сложно было представить всего пятнадцать лет назад.
В чем особенность лаборатории им. П. Л. Чебышева по сравнению с другими математическими исследовательскими центрами?
Лаборатория, которая сразу сделала ставку на молодых ученых, создавалась в 2010 году, а спустя какое-то время возникла образовательная программа «Математика». Эти два направления нужно воспринимать как единое целое: студенты посещают научные семинары, а потом некоторые даже становятся сотрудниками лаборатории. Учебная жизнь у нас получилась очень активной: конференции, коллоквиумы, спецкурсы от сотрудников компании «Яндекс» и JetBrains, циклы лекций от зарубежных ученых, поездки в Бремен и Женеву. Даже когда нет занятий, все аудитории заняты: идут обсуждения и дебаты. В результате, лаборатория им. П. Л. Чебышева — это целый конгломерат с правильной атмосферой: мы смогли донести, что учится — это почетно.
По какому принципу студенты попадают в образовательную программу лаборатории?
В первую очередь нам важно поддерживать высокий уровень потока, поэтому у нас учится большое количество победителей и призеров Всероссийских олимпиад. Возникла даже проблема: число заявлений от абитуриентов, которые могут поступить без экзаменов, больше, чем мы можем принять, ведь поступают и ребята по ЕГЭ. Но каждый год Лаборатория увеличивает количество мест, а сейчас у нас будет три программы: «Математика», «Алгоритмы и анализ данных» и «Современное программирование». Я думаю, по набору и составу студентов, часть из которых приезжает из регионов, мы являемся лучшими в России, не исключаю, что одними из лучших в мире.
Возрождение математической школы связывают с Петербургом. Почему?
Процессы возрождения действительно происходят, в частности из Петербурга, а флагманы этого движения — лауреаты Филдсовской премии Григорий Перельман и Станислав Смирнов. Исторически сложилось, что у нас физико-математические среднее образование самое сильное в стране, и оно не пострадало в 90-е гг. Но надо отметить, что общее всероссийское олимпиадное движение стало целой системой поддержки талантливых школьников, ведь оно включает не только соревнование как таковое, но и систему кружков, промежуточные турниры и отборы кандидатов на международные состязания.
В 2022 году Петербург примет Международный математический конгресс, который называют «Залом славы математики». Какое значение это имеет для города и страны?
Во-первых, это высшее признание Петербурга как математической столицы. Если сравнивать Конгресс со спортом, то он представляет из себя показательное выступление чемпионов. В течение четырех лет в мире происходит соревнование не друг с другом, а с проблемами науки, и в 2022 году у нас в городе соберутся лучшие из лучших. Мы увидим срез того, что происходит, и узнаем, сколько вручат на этот раз медалей Филдса — если нет серьезных достижений, то их можно дать меньше, тем самым поддерживая высокий уровень премии. Во-вторых, к нам приедут гости со всего мира, а обмен «мозгами» имеет колоссальное значение для всей страны.
Многие имеют представление о современных ученых-математиках по фильму «Игры разума» и сериалу «Теория большого взрыва». Герои этих лент достоверны?
Там очень много правды, но важно то, что оба фильма популяризируют науку и позволяют наладить в социуме репутационные механизмы, которые будут привлекать людей в эту сферу. Раньше рассказывали анекдоты про новых русских, теперь про нас. Очень важно, что образ школьной учительницы Марьи Ивановны в очках преобразовался в образ молодого, довольного жизнью хипстера на светящемся самокате. Мне кажется, что все шутки и фильмы про математиков и программистов, которые появились в последнее время, — это такой странный способ признания обществом их героями нашего времени.